 Filistinlilerden Trump′ın Ortadoğu Planı′na itiraz | DÜNYA | DW | 27.01.2020

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DÜNYA

Filistinlilerden Trump'ın Ortadoğu Planı'na itiraz

Trump'ın bu hafta Ortadoğu barış planını açıklaması bekleniyor. İsrail tarafını Washington'da ağırlayan Trump'a Filistin tarafından ret geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir beklenen Ortadoğu Planı'nı Salı günü açıklamadan önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İkilinin görüşmelerinin Salı günü de devam edeceği bildirildi.

Trump, Netanyahu'nun siyasi rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile de görüşecek. Netanyahu da Gantz da Trump'ın planına destek veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

Trump, İsrail tarafıyla Washinton'da görüşmeler yaparken Filistin tarafı ise henüz açıklanmadan planı geri çevirdiklerini ve kabul etmeyeceklerini duyurdu. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası topluma çağrı yaparak Trump'ın Ortadoğu Planı'na karşı çıkmalarını istedi. Filistin haber ajansı WAFA'ya konuşan Iştiyye, ABD Başkanı'nın planının, uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.

Filistin: Ciddi sonuçları olur

Filistin lideri Mahmud Abbas'ın bir sözcüsü tarafından Pazar günü yapılan açıklamada da planda Filistinlilerin görmezden gelinmesi durumunda, bunun "ciddi sonuçları" olacağı ifade edildi ve Filistin Özerk Yönetimi'nin kaderine ilişkin tüm seçeneklerin gözden geçirileceği belirtildi.

İsrail Haaretz gazetesi, Abbas'ın plana ilişkin Trump'ın telefonda görüşme talebini geri çevirdiğini öne sürdü. Gazetenin haberin ilişkin ise Abbas'ın bürosundan bir açıklama yapılmadı. Mahmud Abbas geçmişte sık sık İsrail ile yürütülen barış görüşmelerini sonlandırma tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'de muhalefet partileri tepkili

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın planı Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinin ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını öngörüyor. Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin Filistin devletine sunulması ve Filistin'in sembolik bir varlığı bırakılarak Kudüs'ün tamamen İsrail kontrolünde olacağının planlandığı öne sürüldü.

Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas

Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas

İsrail'de muhalafet ise Trump'ın planını açıklama tarihini, Başbakan Netanyahu'ya siyasi destek olarak yorumluyor. ABD Başkanı'nın İsrail'de Mart ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesi hakkında yolsuzluk soruşturmaları olan Netanyahu'ya bu şekilde destek sunduğu eleştirisini yöneltiliyor.

IŞİD'den çağrı

IŞİD de açıklanması beklenen planla ilgili bir açıklama yaptı. IŞİD örgütünün sözcülerinden Ebu Hamza el Kureyşi'ye ait olduğu belirtilen bir ses kaydında, örgüt İsrail'e komşu ülkelerdeki sempatizanlarına saldırı çağrısı yaptı. IŞİD örgütü, Filistin ve diğer ülkelerdeki Müslümanların Yahudilere savaş açmasını istedi. Ses kaydında, İsrail'e kimyasal silah ve füzelerle saldırı yapılması istendi.

İsrail'in 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda ele geçirdiği yerler arasında Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler bu bölgeleri, işgal edilmiş topraklar olarak kabul ediyor. Bu bölgedeki iki yüzün üstündeki yerleşim yerinde 600 binden fazla Yahudi yaşıyor.

Damadın planı

ABD Başkanı Trump 2017 yılı Aralık ayında Kudüs'ü tek taraflı olarak İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınmıştı. Trump'ın Ortadoğu Planı'nın mimarı aynı zamanda damadı olan Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner. Kushner 2019 yılı Haziran ayında, söz konusu plana ilişkin ekonomik ayrıntılarısunmuştu. 

dpa,Reuters/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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