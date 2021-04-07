Filipinler'de askeri uçak düştü

Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde askeri uçak düştü. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi. Ölenlerden 42'sinin uçaktaki askeri personel, üçünün ise uçağın çarptığı bölgede bulunan sivil olduğu bildirildi. Uçağın enkazından 49 kişinin de yaralı olarak çıkarıldı.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, çoğu askeri personel olan üçü pilot 96 kişiyi taşıyan C-130 tipi uçağın Jolo Adası’ndaki üsse inmeye çalıştığı sırada kazaya uğradığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, uçağın pisti pas geçtiğini ve yeniden havalanmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirtti. Kurtarma ekipleirinin olay yerinde olduğunu söyleyen Sobejana, "Daha fazla canın kurtarılması için dua ediyoruz" dedi.

Yetkililer yere çarpan uçağın alev aldığının ve ikiye bölündüğünün ilk raporlara yansıdığı belirtiyor. Uçaktakilerin askeri eğitimlerini yeni tamamlanan ve görev yerlerine gönderilen personel olduğu açıklandı. Hükümet, silahlı örgütlerin faaliyetlerinin sürdüğü Filipinler'in bazı adalarında yoğun bir şekilde asker bulunduruyor. Filipinler ordusu C-130 tipi uçakları çoğunlukla personel ve insani yardım malzemesi nakliye etmek amacıyla kullanıyor.

Geçen ay da Filipinler ordusuna ait bir helikopter düşmüş ve bu kazada altı kişi yaşamını yitirmişti. "Kara Şahin" olarak bilinen S70-i tipi helikopterin başkent Manila'nın kuzeyinde uğradığı kazanın ardından ordu bu tip helikopterlerin tamamını hangara çekmişti.

AFP / GY,ET

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