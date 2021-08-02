Filenin Sultanları'ndan yeni galibiyet

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ekip bu galibiyetle grubu 3'üncü sırada tamamlamış oldu. Türk Milli Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi ise bugün yapılacak grup maçlarının sonuçlarına göre belli olacak.

Ariake Arena'da oynan maçta Filenin Sultanları Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu ile oynadı.

Takımın oyuncularından Naz Aydemir Akyol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yolumuz uzun, en zorlu kısım şimdi başlıyor, desteklerinizi esirgemeyin!" dedi.

Tebrik mesajları

Filenin Sultanları’nın galibiyeti sevinç yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Bu yolun sonu madalya olacak, size inanıyoruz #FileninSultanları" dedi ve "Rusya Olimpiyat Komitesi’ni yenerek gruptaki son maçı galibiyetle tamamlayan ve bu zor günlerde hepimize bir nebze moral veren A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Filenin Sultanları'nı alkış ve nazar boncukları içeren paylaşımıyla tebrik etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüpleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda A Milli‘leri kutlayarak çeyrek finalde başarı dilediler.

DHA/ETO,BÖ

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