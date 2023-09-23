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Filenin Sultanları Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı

23 Eylül 2023

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi. Filenin Sultanları, galibiyet serisini 21 maça çıkardı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlara katılmayı garantiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlara katılmayı garantilediFotoğraf: Mert Bulent Ucma TVF/DHA

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve Olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında Cumartesi günü ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi. Japonya ilk seti 25-22 kazanarak durumu 1-0'a getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci seti 25-22, üçüncü seti 26-24 ve dördüncü seti 25-12 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. 

Japonya'yı 3-1 yenerek Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantileyen Kadın Voleybol Takımı, 18 puana yükselerek grupta lider konumuna geldi. 

Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri B Grubu 7'nci ve son maçında yarın (24 Eylül) TSİ ile 10.00'da Belçika ile karşılaşacak. 

Paris Olimpiyatları 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

21 maçı üst üste kazandılar

A Milli Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek galibiyet serisini 21 maça çıkardı. Bu süreçte Voleybol Milletler Ligi Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu elde eden Filenin Sultanları, son yenilgisini bugün devirdiği Japonya'dan almıştı. Milliler, 28 Haziran tarihinde Milletler Ligi'nde Japonya'ya 3-2 yenilmişti.

Filenin Sultanları, 21 maçı üst üste kazandı
Filenin Sultanları, 21 maçı üst üste kazandıFotoğraf: Mert Bulent Ucma TVF/DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı. "Olimpiyat Oyunları kotası kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum" diyen Bakan Bak, "Bu başarılar bize Olimpiyatlarda yaşatacakları gururun habercisi" ifadesini kullandı.

DHA, ANKA, DW/JD, ETO

 

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