Filenin Sultanları bronz madalya için mücadele edecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları İtalya'ya yenildi. Türk milliler üçüncülük için mücadele edecek

"Filenin Sultanları" olarak anılan Türkiye'nin Kadın Voleybol Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Salı günü Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Kadın voleybolcular yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Ancak Türkiye, İtalya'ya karşı 3-0 mağlup oldu. İtalya, finalde ABD ile karşılaşacak.

İtalyan Milli Takımı final maçına çıkacak Fotoğraf: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Getty Images

Türkiye de 10 Ağustos'ta Brezilya ile Olimpiyat üçüncülüğü için sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, maç sonrası yaptığı değerlendirmede iyi mücadele etseler de sahada sakin kalamadıklarını, İtalya'nın ise aksine sakin oynadığını, kötü topları iyi kullandığını ve kazandığını söyledi. Erdem, "Hâlâ madalya alma şansımız var" dedi.

Daniele Santrelli yönetimindeki milli takım, Olimpiyatlar'da daha önce oynadığı 4 maçta yine sadece İtalya karşısında kaybettmişti. İtalya ise Paris'te çıktığı tüm karşılaşmaları kazandı.

Türkiye Olimpiyatlar'a galibiyetle başlamıştı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çıktığı ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi. İkinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, İtalyan takımına ise 3-0 yenilmişti.

Türkiye'nin Kadın Voleybol Milli Takımı Fotoğraf: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Kadın Voleybol Milli Takımı, Olimpiyatlar'da ilk kez yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final oynama başarısı göstermiş ve Olimpiyat beşincisi olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye elenmişti.

Filenin Sultanları, 2023 yılı millî takım sezonunda ise Milletler Ligi Şampiyonluğu Kupası, Avrupa Şampiyonluğu Kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere üç kupa birden kazandı.

Türk spor tarihinde takım sporlarındaAvrupa Şampiyonu olan ilk takım olarak da tarihe geçti.

DW / HS, EC, AÜ

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