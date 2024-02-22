Feyza Altun'a 3 yıla kadar hapis istemi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun'un şeriat ile ilgili paylaşımları nedeniyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Avukat Feyza Altun'un şeriat ile ilgili paylaşımları nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Altun hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. 20 Şubat Salı günü savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakolda imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

DW Haber - 19.02.2024 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi. Altun, iddianamede yer alan savunmasında paylaşımı kendisinin yaptığını ancak şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakarette bulunmadığını söyledi. İddianamede Türk Dil Kurumu'na göre şeriatın kelime anlamının, "Kur'andaki ayetlerde Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan islam kanunu, islam hukuku" olduğuna değinildi. Altun'un paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısının bu paylaşıma tepki gösterdiği ve kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği iddianamede yer aldı. Altun'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DHA / EC, CÖ

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