Berlin'de Ortadoğu barışı için Humus Festivali

Ortadoğu ülkelerinin en ünlü yemeklerinden humus adına Berlin’de bir festival düzenlendiğini biliyor muydunuz? Türkiye’de de Mersin, Adana ve Hatay mutfaklarında sıkça karşımıza çıkan ve daha çok meze olarak tüketilen humus, Berlin’de bir nevi barış elçisine dönüşmüş durumda.