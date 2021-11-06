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Festival

Festival, genellikle yerel bir topluluk tarafından belirlenmiş ve geleneksel olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı yörenin imgesi hâline gelmiş etkinlikler bütünüdür.

DW Türkçe'nin festival ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Ambulance lights are seen in the crowd during the Astroworld music festiwal in Houston, Texas, U.S., November 5, 2021 in this still image obtained from a social media video on November 6, 2021. Courtesy of Twitter @ONACASELLA /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

ABD'deki festivalde izdiham: En az 8 kişi öldü 06.11.2021

ABD'nin Houston kentindeki bir festivalde yaşanan izdiham sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybetti. İtfaiye Müdürü Pena, izdiham sonrası hastaneye kaldırılan 17 kişiden 11'ine ani kalp durması teşhisi konduğunu söyledi.
Visitors wait for the screening of the tv series 'Ich und die Anderen' (Me and the others) in front of the Charlottenburg palace as part of the 'Berlinale Summer Special' film festival in Berlin, Germany, Wednesday, June 9, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

Yedi soruda Berlinale "Yaz Özel" programı 10.06.2021

Dünyanın en önemli film festivallerinden Berlinale'nin halk gösterimleri, bu yıl pandemi sebebiyle yaz ayına kaydırıldı. Dün başlayan ve 20 Haziran'a kadar devam edecek festival hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. 
ARCHIV - 11.01.2019, Berlin: Eine goldene und ein silberne Berlinale-Bär-Trophäe für die internationalen Filmfestspiele Berlin stehen in der Bildgießerei Hermann Noack. Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin werden am Samstagabend (29.02.2020) die Auszeichnungen verliehen. Insgesamt 18 Filme gehen ins Rennen um den Goldenen Bären. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Berlinale’nin cinsiyet ayrımını kaldırma kararına tepki 25.08.2020

Berlinale’nin, oyunculuk ödüllerinde cinsiyeti kaldırma kararına tepki gösteren Pro Quote Film, festival yönetimini kamera önünde ve arkasında kadınlarla erkekler arasında eşitlik sağlayacak önlemler almamakla suçladı.
Ausschnitt aus der Online-Eröffnung des Fliegender Besen Filmfestivals mit Ece Dizdar (Schauspielerin), Yetkin Dikiciler (Schauspieler) und Nükhet Duru (Sängerin) Fliegender Besen Filmfestival © Fliegender Besen Filmfestival

Kadınlar değil festival evde kaldı 09.05.2020

Korona günlerine denk gelen 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, "evde kalmanın" her halini dünyadan 76 filmle internet üzerinden evlere taşıyor.

Baran Rasoulof and producers Kaveh Farnam and Farzad Pak accept the Golden Bear for Best Film for There Is No Evil during the awards ceremony at the 70th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany, February 29, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Altın Ayı'yı İranlı yönetmen Mohammed Rasoulof kazandı 29.02.2020

Berlinale'de büyük ödül Altın Ayı'yı "Sheytan Vojud Nadarad" ile İranlı yönetmen Mohammed Rasoulof kazandı. Rasoulof, ülkeden çıkış yasağı bulunduğu için ödülünü almaya Berlin'e gelemedi.

26. Feb. 2020 Berlinale Guide für Anfänger

Berlinale bu yıl belgesel ağırlıklı 27.02.2020

70. kez düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali, 71 ülkeden 342 filmi kapsayan geniş bir program sunuyor seyircilere. 11 gün süren Berlinale’yi diğer yıllardan farklı kılan bir yönü de belgesellerin yoğunluğu.

24.02.2020, Berlin: 70. Berlinale, Roter Teppich, Berlinale Special, Hillary: Hillary Clinton, Politikerin und ehemalige Außenministerin von den USA, . Die Internationalen Filmfestspiele finden vom 20.02. bis zum 01.03.2020 statt. Foto: Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Hillary Clinton: Putin beni yenmek istiyordu 25.02.2020

ABD eski Dışişleri Bakanı ve Başkan adayı Hillary Clinton, kendisi hakkında çekilmiş 252 dakikalık bir belgeseli tanıtmak için 70. Uluslararası Berlin Film Festivali'ndeydi.

US-Israeli actress Natalie Portman arrives for the 92nd Oscars at the Dolby Theatre in Hollywood, California on February 9, 2020. (Photo by Robyn Beck / AFP)

Türkiye'de sinema sektöründe kadınlara fırsat eşitliği yok 12.02.2020

Oscar ödül töreninde kadın yönetmenlerin aday gösterilmemiş olması, sinema sektöründe kadınların görünürlüğü sorununu gündeme taşıdı. DW Türkçe, görüştüğü farklı isimlerle Türkiye’deki durumu mercek altına aldı.
Iranians arrive at the Mellat Cinema Complex in the capital Tehran on February 3, 2019, during the 37th edition of the Fajr Film Festival. (Photo by ATTA KENARE / AFP) (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

İranlı sanatçılardan boykot resti 17.01.2020

Ukrayna uçağının düşürülmesiyle 176 kişinin hayatını kaybetmesine öfkeli İranlı sanatçılar, “yalancılıkla” suçladıkları Tahran Yönetimi’ne tepki göstermek için Uluslararası Fajr Film Festivali’ni boykot etme kararı aldı.
Emergency personnel work at the scene of a mass shooting during the Gilroy Garlic Festival in Gilroy, California, U.S. July 28, 2019. REUTERS/Chris Smead. NO ARCHIVES. NO RESALES.

Kaliforniya'da festivale silahlı saldırı 29.07.2019

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir yemek festivaline düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü. Saldırının faili olduğundan şüphelenilen bir kişi vurulurken, ikinci bir şüpheliyle ilgili inceleme sürüyor.

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Almanya'da Down sendromlu sporcuların festivali başlıyor 26.04.2019

Almanya'da 17'incisi düzenlenecek Down Sporcular Festivali'nde binlerce sporcu, farklı dallarda müsabakalara ve çalışma atölyelerine ev sahipliği yapacak.

Neonazi komşularına karşı festival düzenliyorlar 14.09.2018

Alman Lohmeyer çifti her yıl bahçesinde Rock festivali düzenliyor. Amaçları komşularını kızdırmak. Yaşadıkları Jamel adlı köy aşırı sağcıların kalesi konumunda. İşte Lohmeyer çifti bu girişimiyle bir medenî cesaret örneği oluşturmak istiyor.

The 75th Venice International Film Festival - Awards Ceremony - Venice, Italy, September 8, 2018 - Director Alfonso Cuaron wins the Golden Lion for Best Film. REUTERS/Tony Gentile

Venedik Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu 09.09.2018

75’inci Venedik Film Festivali’nde yönetmenliğini Alfonso Cuaron’un yaptığı “Roma” Altın Aslan’ın sahibi oldu. Orizzonti bölümünde gösterilen Mahmut Fazıl Coşkun imzalı “Anons” Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Berlin'de Ortadoğu barışı için Humus Festivali 30.08.2018

Ortadoğu ülkelerinin en ünlü yemeklerinden humus adına Berlin’de bir festival düzenlendiğini biliyor muydunuz? Türkiye’de de Mersin, Adana ve Hatay mutfaklarında sıkça karşımıza çıkan ve daha çok meze olarak tüketilen humus, Berlin’de bir nevi barış elçisine dönüşmüş durumda.

Bonn'da açan kiraz çiçekleri büyülüyor 20.04.2018

Baharın gelmesiyle açan kiraz ağaçları her yıl olduğu gibi binlerce turisti Bonn kentine çekiyor. Gelin pembelikler arasında bir tur atalım.
Logo 23. Filmfestival Türkei Deutschland

Türkiye Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali'ne desteği kesti 02.03.2018

Türkiye’nin bu sene 23'üncü kez yapılacak Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali'ne iki yıldır teşvik vermediği ortaya çıktı. Festival yönetimi, destek kesildiği için programı küçültmek zorunda kaldıklarını açıkladı.
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