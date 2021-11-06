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Festival, genellikle yerel bir topluluk tarafından belirlenmiş ve geleneksel olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı yörenin imgesi hâline gelmiş etkinlikler bütünüdür.
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Alman Lohmeyer çifti her yıl bahçesinde Rock festivali düzenliyor. Amaçları komşularını kızdırmak. Yaşadıkları Jamel adlı köy aşırı sağcıların kalesi konumunda. İşte Lohmeyer çifti bu girişimiyle bir medenî cesaret örneği oluşturmak istiyor.
Ortadoğu ülkelerinin en ünlü yemeklerinden humus adına Berlin’de bir festival düzenlendiğini biliyor muydunuz? Türkiye’de de Mersin, Adana ve Hatay mutfaklarında sıkça karşımıza çıkan ve daha çok meze olarak tüketilen humus, Berlin’de bir nevi barış elçisine dönüşmüş durumda.