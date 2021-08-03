Ferhat Arıcan cimnastikte bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde yarışan Türk milli sporcu Ferhat Arıcan, 15.633'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Arıcan, bu başarısı ile Olimpiyat Oyunları tarihinde cimnastik branşında Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu oldu.

Sekiz sporcunun yarıştığı finali üçüncü olarak tamamlayan Ferhat Arıcan bronz madalya kazanırken, yarışmada Çinli sporcu Jingyuan Zou 16.233 puanla altın madalya, Alman cimnastikçi Lukas Dauser ise 15.700 puanla gümüş madalyayı elde etti.

Tokyo 2020'de Türkiye'yi artistik cimnastikte erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı temsil etti. Ferhat Arıcan'ın yarıştığı ve bronz madalya kazandığı finalin ardından Türk sporcular için artistik cimnastik yarışmaları sona erdi.

Türk sporculardan Nazlı final göremezken, 4 erkek sporcu toplamda 7 final müsabakasına çıktı ve daha önce olimpiyat finali olmayan Türk cimnastiği açısından bir ilk gerçekleştirilirken, bir de bronz madalya geldi.

Türkiye'ye beş bronz, bir altın madalya

Ferhat Arıcan, 23 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye altıncı madalyayı getiren milli sporcu oldu.

Mete Gazoz okçulukta altın madalya kazanarak Olimpiyat şampiyonu olurken, Yasemin Adar ve Rıza Kayaalp güreşte, Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber de tekvandoda bronz madalya kazandı.

DHA, DW/JD, HS

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