Ferhat Arıcan cimnastikte bronz madalya kazandı

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Olimpiyatlarda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan tarihi başarı elde etti. Erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk cimnastikçi oldu.
2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde yarışan Türk milli sporcu Ferhat Arıcan, 15.633'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Arıcan, bu başarısı ile Olimpiyat Oyunları tarihinde cimnastik branşında Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu oldu.
Sekiz sporcunun yarıştığı finali üçüncü olarak tamamlayan Ferhat Arıcan bronz madalya kazanırken, yarışmada Çinli sporcu Jingyuan Zou 16.233 puanla altın madalya, Alman cimnastikçi Lukas Dauser ise 15.700 puanla gümüş madalyayı elde etti.
Tokyo 2020'de Türkiye'yi artistik cimnastikte erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı temsil etti. Ferhat Arıcan'ın yarıştığı ve bronz madalya kazandığı finalin ardından Türk sporcular için artistik cimnastik yarışmaları sona erdi.
Türk sporculardan Nazlı final göremezken, 4 erkek sporcu toplamda 7 final müsabakasına çıktı ve daha önce olimpiyat finali olmayan Türk cimnastiği açısından bir ilk gerçekleştirilirken, bir de bronz madalya geldi.
Ferhat Arıcan, 23 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye altıncı madalyayı getiren milli sporcu oldu.
Mete Gazoz okçulukta altın madalya kazanarak Olimpiyat şampiyonu olurken, Yasemin Adar ve Rıza Kayaalp güreşte, Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber de tekvandoda bronz madalya kazandı.
DHA, DW/JD, HS
© Deutsche Welle Türkçe
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak.
Olimpiyat Oyunları, salgın nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak Tokyo'da Cuma günü başlıyor. Bu yıl korona tartışmalarının gölgesinde kalan sevindirici gelişme ise kadın sporcu sayısının rekor kıracak olması.