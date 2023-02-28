Fenerbahçe'den seyircisiz oynama cezasına tepki

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen Süper Lig'de hafta sonunda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmalarında "Hükümet istifa" sloganları atılmasının ardından Fenerbahçe'ye Yukatel Kayserispor maçında seyircisiz oynama cezası geldi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle Sarı-lacivertlilerin müsabaka tribününe girmemesi yönünde karar aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Kayseri il Güvenlik Kurulu'nun Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarının tribünlere alınmaması kararına tepki gösterdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmaya seyircilerinin alınmaması kararını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Kulüp tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır" denilerek "Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli sert tepki göstermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada maçlarda "hükümet istifa" sloganlarının atılması konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Herkes yerini yurdunu, haddini hududunu bilmelidir" şeklinde konuştu.

"Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekânlar olamaz" diyen Bahçeli, "Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin önce tespiti, ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalı, Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli Pazar günü yaptığı açıklamada da depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde "sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınadığını" belirterek gerekirse maçların bundan sonra seyircisiz oynanması gerektiğini söylemişti.

DW / SSB, JD