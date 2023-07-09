Fenerbahçe'de Attila Szalai Union Berlin yolcusu

Alman Kicker dergisi, Fenerbahçe'nin Bundesliga ekibi Union Berlin'in Attila Szalai için yaptığı 14 milyon euro değerindeki bonservis teklifini kabul ettiğini bildirdi.

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Alman spor dergisi Kicker, Bundesliga ekibi Union Berlin'in Attila Szalai transferi için Fenerbahçe ile çok büyük ölçüde anlaştığını bildirdi. Kicker'in internet sitesindeki habere göre, Fenerbahçe Alman kulübünün Macar savunma oyuncusunun bonservisi için yaptığı 14 milyon euroluk teklifi kabul etti. Dergi, Union Berlin'in 12 milyon eurouluk teklifinin sarı-lacivertli kulüp tarafından reddedilmesinin ardından fiyat yükselttiğini belirtti.

Kicker haberinde, anlaşmaya ilişkin bazı mali detaylar hâlen netleştirilmediği için transferin henüz tamamlanmadığı aktarıldı.

Kicker, transfer sürecinde Szalai ile ilgilenen başka kulüpler de olduğunu, ancak 25 yaşındaki Macar oyuncunun Bundesliga'da oynamak istediğini belirtti.

Union Berlin, Bundesliga'da geçen sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Fotoğraf: Mehmet Murat Onel/AA/picture alliance

Szalai, Union Berlin'in kulüp tarihindeki en pahalı transferi olacak. Union Berlin'in daha önceki en pahalı transferleri Taiwo Awoniyi ve Josip Juranovic'ti. Transfermarkt'a göre, Alman ekibi her iki oyuncu için de 8,55 milyon euro ödemişti.

DW,dpa/CÖ,JD