Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, kulübünün Futbol Federasyonu ve devlet tarafından "dışlandığını" ifade ederek gündeme getirdiği ligden çekilme fikrine taraftarlar ve camiadan destek geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç, kulübün televizyon kanalı FB TV'de çıktığı canlı yayında, "Futbol A Takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi için, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı" yapılacağını duyurdu.

"Türk futbolu için utanç vesilesi"

17 Mart Pazar günü Trabzon'da oynanan ve 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sona eren maç esnasında ve sonrasında yaşanan şiddet olaylarını, "Dün gece yaşananlar Türkiye için, Türk futbolu ve sporu için utanç vesilesidir. Bugün şunu söylemek istiyorum; bu iki kulübü birbirine vurdurtmaya, kafa kafaya getirmeye, iki kulüp arasında nefret ve şiddet tohumu ekmeye son 13-14 yıldır çok emek verenler var" sözleriyle değerlendiren Koç, "Kardeşi kardeşe kırdıran, 3 Temmuz’un sebebi ve birçok konunun sebebi olan bu terör örgütü, dün gece itibarı ile bu iki kulüp arasında getirmek istediği çatışma seviyesini belki de başka bir evreye ulaştırmıştır. Muhtemelen 2014'te yaşanan kurşunlama olayı da (Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün Trabzon'da kurşunlanması) bunların ürünüdür. Dolayısıyla Fenerbahçe ve Trabzon camialarının başında kimler olursa, yöneticileri kimler olursa ve bu camiaların aklıselim insanlarının bu tuzağa düşmeden bu iki camiayı birbirine vurdurmadan bir şekilde uzun vadeli sabırlı ve akil düşünüp bu sorunların üstesinden kalkmamız lazım. Bu sorunlar sadece iki camiaya değil tüm ülkeye zarar veren sorunlardır" ifadelerini kullandı.

Devlete ve futbol federasyonuna sitem

Açıklamasında, "Artık bu iş çığırından çıkmıştır. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muamele, bizim artık daha fazla tahammül edebileceğimiz bir muamele değildir" diyen Başkan Koç, "3 Temmuz’da yaşananları biliyorsunuz. Maddi ve manevi çok kötü şekilde mağdur edildik ve sportif anlamda herkesten öndeydik yine ekonomik açıdan herkesten öndeydik ve ondan sonraki 13-14 senelik süreçte nereye geldiğimiz herkesin malûmudur. (...) Fenerbahçe'nin yaşadıklarına karşı ne devletimiz ne de futbolu yönetenler hiçbir aksiyon almamaktadırlar" dedi.

Ali Koç Fotoğraf: Arife Karakum/AA/picture alliance

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevinden de istifa ettiğini duyurdu.

"Türk futbolunda yaşananları; bahsinden, şikesinden, haksız rekabetten, hakemlerden hepsini bas bas bağırıp söylüyoruz. İşin geldiği noktayı da görüyorsunuz. Biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige düşeceğiz. Bu kararı aldığın zaman zaten bir alt lige düşme söz konusu olur. Çünkü biz her gün ölmektense bir gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. 1 sene biz oynarız çıkarız ama herkes aklını başına alır artık yeter" ifadelerini kullanan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz bizi bu ülkenin dışlanmış bir kulübü olarak sanki başka bir ülkenin kulübü gibi muamele yaparsanız... Bunu devlet için de söylüyorum TFF için de söylüyorum medya için de söylüyorum. Kendi geleceğimizi kendi kaderimizi kendimiz belirlemek zorundayız. O yüzden bu çağrıyı yaptık."

Genel Kurul nasıl karar alacak?

Yaklaşık 30 bin kongre üyesi olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 Nisan'da toplantı yeter sayısına ulaşması için, üyelerin en az yüzde 50+1'inin Olağanüstü Genel Kurul'a katılması gerekiyor. Genel Kurul'da Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi oylamaya sunulduğu takdirde, karar için oy çokluğu yeterli olacak.

Bu arada daha önce, sezon sonunda yapılacak kongrede yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Ali Koç, takımın Süper Lig'den çekilip bir alt lige düşürülmesi durumunda, başkanlığa devam edeceğini ve Fenerbahçe'yi yeniden Süper Lig'e çıkardıktan sonra başkanlığı bırakacağını duyurdu.

Camianın önde gelenleri ve taraftarlar ne diyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ligden çekilme açıklamasının ardından, konuyu sosyal medyada yoğun bir biçimde tartışan Fenerbahçelilerin büyük çoğunluğu, olası bir ligden çekilme kararına destek veren paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar X hesabından paylaştığı mesajında, "Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nun arkasındayız. Ligden çekilme dahil alınacak tüm kararları sonuna kadar desteklemeye hazırız..." ifadesini kullandı.

Uğur Dündar'ın selefi, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de, Hodri Meydan isimli YouTube kanalına yaptığı açıklamada, "Ali Koç'un ve Yönetimimizin ligden çekilme kararını doğru buluyorum. İnşallah üyelerimiz de onaylar ligden çekiliriz" dedi.

Ali Koç'un daha önce başkanlık görevini bırakacağını açıklamasının ardından bu göreve aday olduğunu açıklayan iş insanı Sadettin Saran da, yayınladığı mesajında, "Ekip olarak kulüp yönetimimizin yanındayız. Fenerbahçe kongresi sayın başkanın 2 Nisan olağanüstü genel kurul çağrısına kulak vermelidir. Biz o gün orada olacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin en büyük taraftar grubu olan Genç Fenerbahçeliler de, X hesabından bir mesaj paylaşarak, Başkan Ali Koç ve yönetiminde destek verdi.

2 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı yer ve saatte j9 Nisan Salı günü, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

DW / ET,BÖ

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