Irak'ta El Anbar vilayetine bağlı bir kent.

Başkent Bağdat'ın yaklaşık 70 kilometre batısında Fırat Nehri kıyısında bulunan Felluce, 2010 yılı rakamlarına göre 326 bin nüfusa sahiptir. Kent 2014 yılında radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in kontrolüne geçmiştir. DW Türkçe'nin Felluce ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.