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Felluce

Irak'ta El Anbar vilayetine bağlı bir kent.

Başkent Bağdat'ın yaklaşık 70 kilometre batısında Fırat Nehri kıyısında bulunan Felluce, 2010 yılı rakamlarına göre 326 bin nüfusa sahiptir. Kent 2014 yılında radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in kontrolüne geçmiştir. DW Türkçe'nin Felluce ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Juni 2017 Ein Jahr nach der Befreiung Fallujahs

Felluce'de IŞİD sonrası yaşam mücadelesi 02.07.2017

Irak‘ın Felluce kenti bundan bir yıl önce IŞİD’den kurtarıldı. Kent, 2014’ün Ocak ayından bu yana IŞİD’in kontrülündeydi. DW’den Judit Neurink Felluce’yi ziyaret etti ve kentte hâlâ IŞİD işgalinin yaralarına rastladı.

Irak’ta çifte kutlama 14.07.2016

Irak’ta 1958 yılında kurulan cumhuriyetin yeni yaşı düzenlenen askeri geçitlerle kutlandı. Kutlamalar aynı zamanda ordunun son zamanlarda IŞİD’e karşı elde ettiği zaferlere ithaf edildi.
29.06.2016+++ Iraqi security forces inspect vehicles belonging to escaping Islamic State militants outside Fallujah, Iraq, Wednesday, June 29, 2016. +++ (C) picture-alliance/AP Photo

Pentagon: Felluce’de 250 IŞİD’li öldürüldü 30.06.2016

ABD, Irak’ın Felluce kentine düzenlenen hava saldırılarında IŞİD örgütüne ait bir konvoyun vurulduğunu, yüzlerce IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı. Konvoydaki tüm araçların imha edildiği belirtildi.
23.06.2016 *** Members of the Iraqi counter-terrorism forces stand next to an armed vehicle outside a hospital in Fallujah used by the Iraqi forces for emergency cases on June 23, 2016. Iraqi forces have retaken more than 80 percent of Fallujah from the Islamic State group, the commander of the month-long offensive on the jihadist bastion said. / AFP / afp / HAIDAR MOHAMMED ALI (Photo credit should read HAIDAR MOHAMMED ALI/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/H. M. Ali

Felluce IŞİD’den kurtarıldı 26.06.2016

Irak güvenlik güçleri, Felluce kentinin tamamen terör örgütü IŞİD’den temizlendiğini duyurdu.

Felluce’de IŞİD’e ait bomba imalathanesi bulundu 23.06.2016

Felluce’de ilerleyen Irak ordu birlikleri IŞİD’e ait terk edilmiş bir bomba imalathanesi buldu.

Felluce insani felaketle karşı karşıya 20.06.2016

Irak güvenlik güçlerinin operasyonlar düzenleyerek IŞİD'i gerilettiği Felluce'de onbinlerce sivil insani felaketle karşı karşıya.
17.06.2016+++ Iraqi soldiers gesture in center of Falluja, Iraq, June 17, 2016. +++ (C) Reuters/T. Al-Sudani

Irak: Felluce'nin büyük bölümü geri alındı 20.06.2016

Irak yönetimi IŞİD'e karşı başlatılan operasyonda, Felluce kentinin büyük bölümünün geri alındığını duyurdu.
30.05.2016++++++++FALLUJAH, May 30, 2016 (Xinhua) -- Fighters from a Shiite paramilitary group, known as Hashd Shaabi, are seen in the frontline to fight against Islamic State (IS) in Saqlawiyah, in northwest of Fallujah city, Iraq, on May 30, 2016. Iraqi security forces on Monday launched the final stage of an offensive aimed at freeing the city of Fallujah and nearby areas from Islamic State (IS) militants, security sources said. (c) picture-alliance/Xinhua/K. Dawood

Irak ordusu Felluce'de hükümet binasını geri aldı 17.06.2016

Bir süredir Felluce’yi IŞİD’den geri almak için mücadele veren Irak ordusunun kentteki hükümet binasını örgütten geri aldığı açıklandı.

Irak ordusu Felluce’ye girmek üzere 10.06.2016

Yaklaşık iki yıldan bu yana IŞİD’in elinde bulunan Felluce kentine operasyon başlatan Irak ordusu, şehrin dış mahallelerine girdi.

Felluce yakınlarındaki toplu mezarın görüntüleri yayınlandı 09.06.2016

Dört gün önce Felluce kentini IŞİD’ten kurtarmak için savaşan Iraklı askerler tarafından bulunan toplu mezarların ait görüntüler yayınlandı.
5.06.2016 Members of the Shi'ite Badr organisation inspect the remains of Iraqi security forces who were killed by Islamic State militants in Saqlawiya, north of Falluja, Iraq, June 5, 2016. REUTERS/Thaier Al-Sudani Copyright: Reuters/Th. Al-Sudani

Felluce'de toplu mezar bulundu 06.06.2016

Irak'ta IŞİD'in kalelerinden Felluce'de toplu mezar ortaya çıkarıldı. Irak güvenlik güçlerinin Saklaviye'de bulduğu toplu mezarda IŞİD'in katlettiği düşünülen yaklaşık 400 kişinin cesedine rastlandı.

Felluce’de çatışmalar sürüyor 02.06.2016

Irak’ta 2 yılı aşkın süredir IŞİD’in elinde bulunan Felluce kentinde Irak Ordusu ile örgüt militanları arasındaki çatışmalar sürüyor.
28.05.2016+++ Iraqi pro-government forces reach al-Sejar village in Iraq's Anbar province, on the boundaries of Fallujah, on May 28, 2016, as they take part in a major assault to retake the city of Fallujah, from the Islamic State (IS) group. Hundreds of people fled the Fallujah area as forces pressed simultaneous offensives on the Iraqi city and on another of the Islamic State group's key bastions in Syria. An estimated 50,000 civilians remained trapped in Fallujah city however, as well as twice that number along Syria's border with Turkey as a result of an IS sweep near Aleppo. +++ (C) Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye

Irak ordusu Felluce'de 30.05.2016

Irak ordusu terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu Felluce'ye girdi.

Irak ordusu Felluce’ye girdi 30.05.2016

Irak ordusu, terör örgütü IŞİD’in elinde bulunan Felluce’ye düzenlediği askeri operasyon kapsamında kente üç bölgeden girdi.
23. Mai 2016 FILE - Smoke rises from Islamic State group positions after an airstrike by U.S.-led coalition warplanes in Fallujah, as Iraqi security forces and allied Shiite Popular Mobilization Forces and Sunni tribal fighters, take combat positions outside Fallujah, 40 miles (65 kilometers) west of Baghdad, Iraq, Monday, May 23, 2016. Iraqi government forces on Monday pushed Islamic State militants out of some agricultural areas outside Fallujah as they launched a military offensive to recapture the city from the extremists, officials said. (AP Photo/Rwa Faisal) | copyright:

ABD: IŞİD Komutanı Felluce'de öldürüldü 28.05.2016

Irak'ın Felluce kentinin geri alınması için devam eden operasyonlarda IŞİD büyük darbe aldı. Felluce'deki IŞİD militanlarının komutanı Mahir El Bilavi Amerikan hava saldırısında öldürüldü.
Armed tribesmen deployed on the streets take control of the city of Ramadi January 4, 2014. Iraqi troops trying to retake Anbar province from a mixture of Islamist and tribal foes battled al Qaeda fighters in Ramadi on Saturday after shelling the western region's other main city, Falluja, overnight, tribal leaders and officials said. In Ramadi, military anti-terrorist teams were fighting al Qaeda militants in the streets after tribesmen asked for help from the army, which had been deployed only on the outskirts of the city, tribal sources said. REUTERS/Ali al-Mashhadani (IRAQ - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

BM: IŞİD Felluce'de sivilleri infaz ediyor 27.05.2016

BM, şiddetli çatışmaların sürdüğü Irak'ın Felluce kentinde, IŞİD'e katılıp savaşmadığı için infaz edilen erkek ve çocukların sayısının arttığını açıkladı. Binlerce sivilin Felluce'den kaçmaya çalıştığı bldiriliyor.
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