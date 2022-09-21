  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: J. Scott Applewhite/KEYSTONE/picture alliance
EkonomiAmerika Birleşik Devletleri

Fed politika faizini yine artırdı

40 dakika önce

ABD merkez bankası Fed, politika faiz oranlarında bir kez daha artışa gitti. Banka, üçüncü kez art arda 75 baz puanlık artış yaptı.

https://www.dw.com/tr/fed-politika-faizini-yine-art%C4%B1rd%C4%B1/a-63198005

ABD merkez bankası Federal Reserve (Fed), yüksek enflasyonla mücadele kapsamında politika faiz oranını üçüncü ayda da 75 baz puan artırarak yüzde 3,0-3,25 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada ülkede etkisini sürdüren yüksek enflasyon nedeniyle önümüzdeki süreçte yeni artışların da muhtemel olduğuna işaret edildi. 

Ancak, yüksek faiz oranları ekonomik durgunluk endişelerini de büyütüyor. Fed, bu yıl için yüzde 0,2'lik bir ekonomik büyüme öngörüyor. Buna karşın Haziran ayında beklenti yüzde 1,7'lik bir artış olacağı yönündeydi. Fed uzmanlarının 2023 yılı için hesapladıkları ekonomik büyüme oranı ise yüzde 1,2.

Fed bu yıl beş kez faiz arttırdı

ABD'de politika faiz oranı bu yıl tam beş kez arttırıldı. 75 bazlık artışlar ise son üç ayda üst üste geldi. Fed en son, derin ekonomik durgunlukların yaşandığı 1970 ve 80'li yıllarda bu kadar sert önlemlere başvurmuştu.

ABD'de enflasyon Haziran ayında yüzde 9,1'e yükselerek, son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Temmuz ayında yüzde 8,5'e, Ağustos ayında ise yüzde 8,3'e geriledi.

Powell: Gevşemek yok

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonda düşüş kaydedilene kadar faizleri yükseltme politikasına bağlı kalacaklarını vurgulayarak bu politikayı vaktinden önce gevşetmenin doğru olmayacağı uyarısında bulundu.

Powell, "İşimizi halledene kadar devam edeceğiz" dedi, ancak bazı durumlarda faiz artış hızının düşürülmesinin uygun olabileceğini de sözlerine ekledi.

Reuters,dpa/TY,BK

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

ABD Merkez Bankası binası

Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün vereceği faiz kararında. Fed’in enflasyonla mücadele amacıyla 1994’ten beri görülen en yüksek faiz artışını açıklaması mümkün.
Ekonomi
15 Haziran 2022
Amerikan Merkez Bankası

Fed politika faizini 50 baz puan artırdı

Fed politika faizini 50 baz puan artırdı

Amerikan Merkez Bankası (Fed), ülkede artan enflasyonla mücadele için 22 yıl sonra ilk kez politika faizini 50 baz puan artırdı.
Ekonomi
4 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Fed politika faizini yine artırdı

Ekonomi
40 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Politika
4 saat önce
Türkiye'de bir plastik atık geri dönüşüm tesisi

Plastik geri dönüşüm raporu: "Sanki bizi zehirliyorlar"

Plastik geri dönüşüm raporu: "Sanki bizi zehirliyorlar"

Doğa ve Çevre
7 saat önce
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu

Altılı masada ortak liste hazırlığı

Altılı masada ortak liste hazırlığı

Politika
10 saat önce
Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur hafta sonunda Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi.

Beş soruda Emre Olur soruşturması

Beş soruda Emre Olur soruşturması

Hukuk ve Adalet
15 saat önce
Avrupa Parlamentosu (AP)-TBMM Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky,

Lagodinsky: Siyasi mahkumlar serbest bırakılmalı

Lagodinsky: Siyasi mahkumlar serbest bırakılmalı

Politika
16 saat önce

Borsadaki düşüş durdu mu?

Borsadaki düşüş durdu mu?

Ekonomi
20 Eylül 2022
Ana sayfaya dön