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Amerikan Merkez BankasıFotoğraf: picture-alliance/Photoshot/L. Jie
EkonomiAmerika Birleşik Devletleri

Fed politika faizini 50 baz puan artırdı

2 saat önce

Amerikan Merkez Bankası (Fed), ülkede artan enflasyonla mücadele için 22 yıl sonra ilk kez politika faizini 50 baz puan artırdı.

https://www.dw.com/tr/fed-politika-faizini-50-baz-puan-art%C4%B1rd%C4%B1/a-61687694

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed) artan enflasyonla mücadele için politika faizinde 50 baz puanlık artış kararı aldı. Fed'den bugün yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltildiği belirtildi.

Fed, bu kararla 2000 yılından bu yana ilk kez politika faizini bu kadar yüksek düzeyde artırmış oldu. Fed, geçen Mart ayında da politika faizini 25 baz puan artırma kararı almış ve koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sıfır faiz politikasına son vermişti.

Fed, Mart 2020'de korona krizi nedeniyle ekonomiye destek olmak için politika faizini sıfır seviyesine düşürmüştü. Ancak ekonomik toparlanmaya rağmen tüketici fiyatlarında artış sürmüş, özellikle de Ukrayna savaşının etkileri ile ülkede enflasyon yüzde 8,5'a yükselmişti.

Enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkması Fed'i harekete geçirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının enerji ve gıda piyasalarına etkisinin enflasyon baskısını artırdığı belirtildi. Açıklamada, Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle yeniden kapanma kararlarının alınmasının da küresel tedarik zincirinde enflasyon ve büyümeye etki edebilecek yeni sorunlar yarattığına dikkat çekildi. Bu nedenle de Fed'in enflasyon risklerine odaklandığı vurgulandı.

Uzmanlar, Fed'in Mart ayında politika faizini 25 baz puan artırma kararının ardından, bugünkü toplantıda da faiz artırma kararı alınacağını tahmin ediyordu. Fed'in gelecek aylarda da politika faizini artırmayı sürdürebileceği belirtiliyor.

AFP,dpa,rtr / JD,ET

 

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