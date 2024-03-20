Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD merkez bankası Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. 2024 ve 2025'e dair büyüme tahminleri de yükseltildi.

ABD merkez bankası Federal Reserve (Fed), Mart ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Kamuoyundaki beklenti de son 23 yılın zirvesindeki faiz oranının değişmemesi yönündeydi.

Böylece Fed beş kez üst üste politika faizini sabit tutmuş oldu. Fed en son Temmuz ayındaki toplantısında faiz oranını 25 baz puan artırmıştı.

ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon oranı nedeniyle para politikasını sıkılaştıran Fed, Mart 2022'den itibaren toplam 11 kez faiz oranını artırdı. Bu süreçte faiz oranı toplam 525 baz puan artırıldı.

İzlenen bu politika sonucunda enflasyon Fed'in uzun dönemdeki yüzde 2'lik hedefine yaklaşmıştı. ABD'de Şubat ayında enflasyon yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi, 2024 sonu faiz oranı tahmininin ise yüzde 4,50-4,75 aralığında olduğunu açıkladı. Bu da Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar 25 baz puanlık indirimlerle üç kez daha düşürmesinin beklendiği anlamına geliyor.

Büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi

Fed büyüme tahminlerini de revize etti. Bu yıla ilişkin büyüme tahmini, Aralık'ta açıklanan yüzde 1,4 seviyesinden yüzde 2,1'e yükseltildi. Fed, 2025 yılı büyüme tahminini de yüzde 1,8'den yüzde 2'ye yükseltti.

Fed, 2024 yılı için çekirdek enflasyon beklentisiniyse yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkardı. Çekirdek enflasyon oranı, gıda ve enerji gibi kalemlerin dışarıda bırakıldığı mal ve hizmetlerdeki fiyat artış hızını ifade ediyor.

DW,AFP,Reuters/CÖ,BK

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