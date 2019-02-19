FAZ: IŞİD'le mücadele sona ermedi

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), IŞİD militanlarının Almanya'da yargılanmasıyla ilgili tartışmaları konu alan yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Kızıl Ordu Fraksiyonu üyelerinin Alman vatandaşlığından ihraç edilmesi hiç konuşulmuş muydu? İhraç edilselerdi ne değişecekti? Yurt dışından da devlete ve onun temsilcilerine karşı etkili mücadele vermişler ama terörist olarak kalmışlardı. IŞİD militanlarıyla mücadele sona ermedi. Mücadele askeri, polisiye ve diğer araçlar vasıtasıyla devam ediyor. IŞİD'in umurunda olmasa da bu mücadele hukuk devleti kurallarına uygun ve aynı zamanda da etkili olmalıdır. Terör milisi ana eylem bölgesinde zayıfladı diye ne danışıklı dövüşe ne de paniğe kapılmaya gerek vardır.”

Straubinger Tagblatt gazetesi Avrupalı IŞİD militanlarının yargılanmasındaki sakıncalara şöyle değiniyor:

"Başka bir devlet adına askerlik yapan Alman vatandaşlığından ihraç edilebilir. Ama IŞİD devlet benzeri yapılanmasına rağmen hiçbir zaman devlet olmadı. Batı teröristlere meşruiyet kazandırmamak için bu hususun üzerinde önemli durdu. Kolayına geliyor diye şimdi bu tutumunu değiştiremez. Neresinden bakılırsa bakılsın Almanya ve diğer devletlere sorumluluk düşüyor. Çünkü vatandaşlarının radikalleşip savaş bölgesine kaçmalarını önleyemediler. Şimdi başkalarını kendi başarısızlıklarının sonuçlarıyla baş başa bırakamazlar.”

Meksika sınırına duvar ördürebilmek için ulusal acil durum ilan eden ABD Başkanı Donald Trump'ın eyalet yönetimlerinin direnişiyle karşılaşması Neue Osnabrücker Zeitung'da şöyle yorumlanıyor:

"Trump duvar için acil durum ilan etmekle Demokratların eline önemli bir koz vermiş oldu. Demokrat Parti 2020 yılındaki başkanlık seçimine kadar Trump'ı yıpratmak için her fırsatı değerlendirmek zorunda. Çünkü Demokrat Parti'den henüz kutuplaştırma ustası Trump'a meydan okuyabilecek çapta bir aday çıkmadı. Popüler Senatör Bernie Sanders'in aday adaylığını ilan etmiş olması da durumu değiştirmez. Demokrat Parti'nin yeni simalara ve yeni fikirlere ihtiyacı var. Trump'ı ancak merkezdeki seçmen kitlesini ürkütmeyecek ve kadınlarla siyahilerin onayını bulacak karizmatik bir aday Beyaz Saray'dan yolcu edebilir.”

Schwaebische Zeitung Donald Trump'ın karşılaştığı direnişi konu aldığı yorumunda ABD Başkanının anayasal düzene dilediği gibi şekil veremeyeceğini yazıyor:

"Duvar uğruna acil durum ilan eden Donald Trump'a 16 eyalet toplu dava açtı. Alman Anayasası başbakana siyasi ilkeleri belirleme yetkisini verir. 65'inci madde Donald Trump'ın ABD'de yaptığı gibi parlamentonun yetkilerini devre dışı bırakma hakkını tanımaz. Trump haddini bilmezliğiyle bütün dünyayı endişelendiriyor. Almanya oldukça duyarlı tepki gösteriyor. Trump Atlantik aşırı dostluğu kalıcı bir şekilde sarstı. Ama o da ülkesindeki geçerli hukuku ve anayasal düzeni uzun müddet devre dışı bırakamaz. Almanya ve dost devletlere yeni başlangıca kadar zararı asgaride tutma görevi düşüyor. Trump sonrasıyla ilgili planlamalara ne kadar erken başlansa o kadar iyi olur.”

DW, dpa, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe