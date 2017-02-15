Fauci: Delta'dan daha tehlikeli bir varyant gelişebilir

ABD'nin en yetkili halk sağlığı uzmanı ve Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci NBC kanalına yüksek oranda bulaşıcılığı ile tüm dünyada endişe yaratan koronavirüsün Delta varyantı hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Anthony Fauci

Fauci, Delta varyantının yayılmasının durdurulmaması durumunda daha tehlikeli, yeni bir varyantın ortaya çıkabileceğini söyledi. "Virüsün serbest dolaşmasına izin verir ve durdurmaya çalışmazsanız er ya da geç Delta'dan daha sorunlu olabilecek yeni bir varyantın ortaya çıkma ihtimali baş gösterir" diye konuşan Uzman, bu varyanta karşı aşıların koruma sağlamaması tehlikesi bulunduğuna işaret etti.

Pandeminin kontrol altına alınması gerektiğini belirten Dr. Fauci, bunun en iyi yönteminin aşılar olduğunu ifade ederek yerel çapta düzenlenecek aşı kampanyalarının pandemi ile mücadelede faydalı olabileceğine dikkat çekti.

"Aşısızlığın korkunç bedeli"

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Francis Collins de pandemi ile mücadelede aşı zorunluluğunun faydalı olabileceğini belirtti. ABC kanalına konuşan Collins, ABD'nin çok sayıda kişinin aşı yaptırmamasının "korkunç bedelini" ödediğini söyledi.

Koronavirüs aşısının geniş kesimlerde zorunlu kılınmasına ilişkin öneriler ABD'de büyük tartışmalara yol açıyor.

ABD'de Delta varyantı kaynaklı vakalarda son günlerde büyük artış kaydedildi. Son yedi günde Delta kaynaklı ortalama 100 bin vaka kayıtlara geçti; ülkede son olarak şubat ayında vaka sayıları bu seviyelere yükselmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) açıklamasına göre, ABD'de halkın yaklaşık yarısı iki doz aşılandı. ABD'de vatandaşların yüzde 59'u ise en az bir doz koronavirüs aşısı oldu. Ancak birçok ABD vatandaşının aşılarla ilgili şüpheci yaklaşımları nedeniyle hızlı başlayan aşı kampanyasının temposunun yavaşladığı belirtiliyor.

dpa/BÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe