 Fauci: ABD′de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir | DÜNYA | DW | 30.06.2020

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DÜNYA

Fauci: ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir

ABD'de salgın hastalıklar konusunda en yetkili isim olan Dr. Fauci, koronavirüsle mücadelede yanlış yöne gidildiği ve bu yoldan geri dönülmezse günlük vaka sayısının 100 bini bulabileceği uyarısında bulundu.

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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin koronavirüs salgınıyla mücadelede "yanlış yöne gittiği" uyarısında bulunarak durumun böyle devam etmesi durumunda günlük vaka sayısının 100 bine ulaşabileceğini söyledi.

ABD'nin salgın hastalıklar konusunda en yetkili ismi olan ve Beyaz Saray'a da danışmanlık yapan Fauci, "Bu gidiş kontrol altına alınamazsa günde 100 bin vakaya ulaşmamız şaşırtıcı olmaz. Yanlış yöne gidiyoruz. Şu an tam kontrol sahibi olmadığımız açık" diye konuştu.

Senato'da konuşan Fauci, ülke çapında toplam yeni vakaların yarısının kaydedildiği Florida, Teksas, Kaliforniya ve Arizona'daki durumdan büyük endişe duyduğunu belirtti. Fauci, "Pandemiyi geriletmenin şu anki tek yolu, insanların kamuya açık yerlerde maske takması ve fiziksel mesafeye dikkat etmesidir. İnsanlar bu kurallara uymazsa büyük sorunlar yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Anthony Fauci

Anthony Fauci

Vaka sayısı 2,6 milyona ulaştı

ABD'de Pazartesi günü yeni vaka sayısı 41 bin kişi olarak açıklanmıştı. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 600 bine, ölü sayısı ise 126 bine ulaşmış durumda. Ülkede özellikle de güney ve güneybatıdaki eyaletlerde son dönemde vaka sayılarında yaşanan patlama nedeniyle bazı valiler yeniden sosyal yaşama kısıtlamalar getirmişti.

Eyaletlerin ya her şeyi kısıtlamak ya da hızlıca açılmak arasında "ya hep ya hiç" anlayışıyla hayata geçirdiği uygulamaların endişe verici olduğunu belirten Fauci, aşı çalışmalarıyla ilgili olarak da "ABD'nin önümüzdeki yılın başına kadar etkili bir aşı geliştirmiş olma garantisi bulunmamakla beraber, bilim insanları o zamana kadar tesirin boyutunu bilebileceğimiz konusunda temkinli bir iyimserlik içinde" dedi.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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