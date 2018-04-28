 Fatih Akın Hollywood’da ilk filmini çekecek | YAŞAM | DW | 29.06.2018

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YAŞAM

Fatih Akın Hollywood’da ilk filmini çekecek

Yönetmen Fatih Akın Hollywood’da ilk filmini çekmeye hazırlanıyor. Akın, bir Stephen King uyarlaması olan “Tepki’nin” yönetmenliğini üstlenecek.

Regissuer Fatih Akin (Imago/ZUMA Press/El Universal)

Yönetmen Fatih Akın, Hollywood için çekeceği ilk filmde Stephen King'in "Tepki” (Firestarter) adlı romanını beyazperdeye aktaracak. Akın'ın menajeri Hollywood Reporter dergisinin bu yöndeki haberini doğruladı. Haberde, 44 yaşındaki Akın'ın ABD'li film şirketi Universal Pictures ve prodüksiyon şirketi Blumhouse için Stephen King'in korku romanı "Tepki'"yi çekeceği belirtilmişti.

Roman, yangın çıkarma gücüne sahip olan ve istihbarat ajanları tarafından kaçırılan bir kızın hikâyesini anlatıyor. Roman 1984 yılında beyazperdeye uyarlanmış, filmin başrollerinde Drew Barrymore, Heather Locklear ve Martin Sheen oynamıştı.

Akın'ın filmin çekimlerine ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Akın'ın ilk korku-gerilim filmi

Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın, ilk korku-gerilimi filmi "Altın Eldiven'in” (Der goldene Handschuh) çekimlerine Pazartesi günü Hamburg'da başlayacak. Heinz Strunk'un aynı adlı romanından uyarlanan film, Hamburg'da kadınları öldürerek seri cinayetler işleyen katil Fritz Honka'yı ele alıyor. Filmin 2019 yılında gösterime girmesi planlanıyor.

Altın Küre kazanmıştı

Fatih Akın, Ocak ayında NSU cinayetlerine gönderme yapan filmi "Paramparça” (Aus dem Nichts) ile En İyi Yabancı Film dalında Altın Küre'ye layık görülmüştü.

Akın, 2004 yılında Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazandığı "Duvara Karşı” (Gegen die Wand) filmi ile adını uluslararası çapta duyurmuştu.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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