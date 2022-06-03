  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Ivan Stajkovic/ Zoonar/picture alliance
SağlıkFas

Fas'ta esrar yasallaşıyor

3 saat önce

Fas'ta esrarın tıbbi kullanımını yasallaştırma sürecinde sona yaklaşıldı. Hükümet, bu alanı uyuşturucu tüccarlarından temizlemeyi ve hızla büyüyen tıbbi esrar piyasasından önemli gelir elde etmeyi hedefliyor.

https://www.dw.com/tr/fasta-esrar-yasalla%C5%9F%C4%B1yor/a-62020576

Fas'ta tıbbi amaçlarla Hint keneviri ekim ve kullanımını denetleyecek Ulusal Düzenleyici Kurulun ilk toplantısını yapmasıyla ülkede esrarın yasallaşması sürecinde geri sayım başladı.

İçişleri Bakanı Abdulvefa Laftit başkanlığında toplanan Kurul, toplantıda organizasyon şeması ve 2022 bütçesini kabul ederek işbaşı yaptı. Kurul, tohumların ithalatından esrar ürünlerinin pazarlamasına tüm üretim zincirinden sorumlu olacak, yasal esrar endüstrisinde faaliyet gösteren yerli ve uluslararası çiftçi ve tüccarların lisans süreçlerini denetleyecek ve yerli çiftçiler için kooperatifler oluşturacak.

Fas'ta hükümet 2021 yılında Hint kenevirinden elde edilen esrarın "tıbbi, kozmetik ve endüstriyel amaçlı" kullanımını geçici olarak yasallaştıran yasayı yürürlüğe sokmuştu. Yasa, süreci denetleyecek bir düzenleyici kurul oluşturulmasını öngörüyordu. Hükümet Mart ayında resmi ekim alanlarını belirlemişti. Kenevir ekim ve pazarlamasıyla ilgili son yönetmelikler de dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hint kenevirinin tamamen yasallaşması için sadece altı teknik kararnamenin daha uygulamaya geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

60 bin aileyi geçindiriyor

Dünyanın en büyük esrar reçinesi üreticisi konumundaki ülkede 2020 yılında üretimin 700 tonu aştığı tahmin ediliyor. Esrar Fas'ta 1954 yılında yasaklanmasına rağmen ekimine göz yumuluyor. Ülkenin kuzeyindeki yoksul Rif dağları bölgesinde yoğunlaşan Hint keneviri ekimi en az 60 bin ailenin geçimini sağlıyor ve yaklaşık 55 bin hektarlık alanda ekim yapılıyor.

Hükümet, yasayla ekim ve dağıtım süreçlerinin kontrolünü uyuşturucu tüccarlarının elinden almayı hedeflerken yasanın yerli çiftçinin gelirlerinin artmasına ve çevre korumaya da katkı sağlayacağına vurgu yapıyor. Tıbbi kullanım amaçlı Hint keneviri ekimi hükümet için de önemli bir gelir kaynağı olacak ve ülkenin dünya pazarlarında yer edinmesini sağlayacak. Ülkede esrarın eğlence amaçlı kullanımı ise yasak olmayı sürdürecek.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre dünyada esrar pazarı yılda yüzde 30'luk büyüme oranına sahip. Avrupa pazarında ise yıllık büyüme oranı yüzde 60'lara çıkıyor.

AFP/BK,EC

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Yeni Alman hükümeti esrar kullanımını yasallaştırmaya hazırlanıyor

Yeni Alman hükümeti esrar kullanımını yasallaştırmaya hazırlanıyor

Almanya'da yeni koalisyon hükümetini kurması beklenen SPD, FDP ve Yeşiller, esrarın keyif amaçlı kullanımını yasallaştırmak konusunda anlaştı. Kimi hukukçular, hekimler ve siyasetçiler ise bu adıma itiraz ediyor.
Politika
20 Kasım 2021

Avrupa'da esrar tüketiminde yüksek artış

Avrupa'da esrar tüketiminde yüksek artış

Türkiye'ye ait verilerin de yer aldığı bir araştırmaya göre Avrupa'da esrar tüketimi, 2010-2019 yılları arasında bariz bir biçimde arttı. Ayrıca esrarın içindeki THC oranının da aynı sürede arttırıldığı saptandı.
Sağlık
24 Eylül 2021

Meksika’da esrar yasağı kaldırılıyor

Meksika’da esrar yasağı kaldırılıyor

Meksika parlamentosu, yasa dışı uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla esrar kullanımını yasak kapsamından çıkaran yasa değişikliğini onayladı. Senato’nun onayından sonra ülkede esrar yasal olarak satılabilecek.
Politika
11 Mart 2021
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

TÜİK: Mayıs enflasyonu yüzde 73,5

Ekonomi
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Erdoğan'ın NATO, YPG ve Suriye hamlelerinin şifreleri

Erdoğan'ın NATO, YPG ve Suriye hamlelerinin şifreleri

Politika
15 saat önce

Söylemini sertleştiren Erdoğan neyi hedefliyor?

Söylemini sertleştiren Erdoğan neyi hedefliyor?

Politika
17 saat önce
Altı muhalefet partisi seçim güvenliği konusundaki çalışmalarının ayrıntılarını gelecek hafta açıklayacak

Seçim güvenliği: Islak imzalı tutanaklar kritik olacak

Seçim güvenliği: Islak imzalı tutanaklar kritik olacak

Politika
19 saat önce
Ana sayfaya dön