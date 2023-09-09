Fas'ta deprem: Can kaybı artıyor

Fas'ta Cuma gecesi meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı bini aştı. Can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Fas'ın Marakeş kentinde Cuma gecesi yerel saatle 23:11’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Fas resmi medyası ölü sayısının bin 37 olduğunu duyurdu. Ölümlerin çoğunun ulaşılması güç olan dağlık bölgelerde gerçekleştiği bildirildi.

Fas İçişleri Bakanlığı, en az 672 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çok sayıda bina hasar aldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Marakeş’te eski şehri çevreleyen kırmızı duvarların bir bölümünün de hasar gördüğü açıklandı.

Depremde evleri yıkılanlar sokakta hayatta kalma mücadelesi veriyor Fotoğraf: Fadel Senna/AFP/Getty Images

8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü, Marakeş kentinin El-Huz bölgesi olarak açıklandı. Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu 6,8 büyüklüğündeki depremden 19 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde başka bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Fas'ta meydana gelen depremde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor Fotoğraf: Abdelhak Balhaki/Reuters

Depremlerin ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ülke tarihindeki en büyük deprem olduğu kaydedildi. Fas’ta 2004 yılında meydana gelen depremde 600 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyadan Fas'a mesajlar

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, "BM, Fas'a depremden etkilenen halka yardım etmesi konusunda destek olmaya hazırdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajda, "Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da X üzerinden depreme ilişkin, "Fas’tan kötü haberler geldi. Bu zor saatlerde düşüncelerimiz bu yıkıcı depremin kurbanlarıyla beraber. Bu doğal afetten etkilenenlere taziyelerimi iletiyorum" dedi.

AFP, Reuters / AI, HT

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