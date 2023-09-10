Fas'ta deprem: Ölü sayısı 2 bini aştı

Marakeş yakınlarında birçok köyün yerle bir olmasına yol açan 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 2 bin 12 kişi hayatını kaybetti. Komşu Cezayir, yardımların ulaştırılması için hava sahasını açtı.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta Cuma günü yaşanan depremde en az 2 bin 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve bin 404'ü ağır olmak üzere en az 2 bin 59 kişinin yaralandığı bildirildi.

6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin turistik kentlerinden Marakeş'in 72 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı. En çok can kaybının yaşandığı El Huz bölgesinde ölü sayısı en az bin 293 olarak kaydedildi.

Kıyı kentleri Rabat, Kazablanka, Agadir ve Suveyre'de de hissedilen deprem sonucunda kırsal bölgelerde birçok köy yerle bir oldu. Arama-kurtarma ekiplerinin, ücra dağ köylerine ulaşmakta zorluk çektikleri belirtiliyor. Söz konusu bölgelerde çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olabileceği tahmin ediliyor.

6,8 büyüklüğündeki deprem Marakeş'i de vurdu Fotoğraf: Saouri Aissa/Xinhua/IMAGO

Cezayir iki yıldır kapalı olan hava sahasını açtı

Ülkede üç günlük milli yas ilan edilirken, aralarında İsrail, Fransa, İspanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de bulunduğu birçok ülke Fas'a yardım göndermeyi teklif etti. Fas ile sorunlu ilişkilere sahip olan komşu ülke Cezayir ise, son iki yıldır kapalı olan hava sahasını, insani yardımlar ve yaralıların taşınabilmesini sağlamak amacıyla açtı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, depremin getirdiği zararların bertaraf edilmesinin uzun zaman alacağını açıkladı. Örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Hossam Elsharkawi, "Bu iş bir iki haftada çözülebilecek bir mesele değil. Yıllar almasa da en azından aylar alacak" diye konuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından Cumartesi akşamı yapılan açıklamada, "Kurtarma operasyonlarını hızlandırmak ve yaralıları tahliye etmek için devlet kurumları seferber olmuştur" denildi.

Söz konusu deprem, ülke tarihinde 1960 yılından bu yana gerçekleşen en büyük çaplı deprem olma özelliğini taşıyor. 63 yıl önce meydana gelen deprem, 12 bini aşkın can kaybına yol açmıştı.

AFP,AP / BÜ,ET

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