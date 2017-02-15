Fas seçimlerinde liberaller İslamcı partiyi hezimete uğrattı

Fas’ta 8 Eylül’de yapılan genel seçimlerde liberal Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) en fazla sandalye sayısına ulaşırken, onu yine bir liberal parti olan Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) izledi. İktidarın büyük ortağı İslamcı çizgideki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (PJD) ise ağır bir yenilgiye uğradığı belirtiliyor.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit düzenlediği basın toplantısında, parlamentoda görev yapacak 395 milletvekilinin belirlenmesi için dün yapılan seçimlerin sonuçlarını açıkladı.

Yüzde 96’sı sayılan oylarda, 97 milletvekili çıkarmayı başaran RNI’nin seçimlerin galibi olduğunu söyleyen Leftit, Asalet ve Çağdaşlık Partisi’nin (PAM) 82, merkez sağ İstiklal Partisi’nin 78 sandalye kazandığını açıkladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sandalye sayısı 12

Bakan, geçtiğimiz iki hükümette de iktidarın ortağı olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (PJD) ise 12 sandalyede kaldığını ifade etti. Adalet ve Kalkınma Partisi geçen seçimlerde 125 sandalye kazanmıştı.

Seçimleri kazanan iktidardaki koalisyon ortağı RNI Partisi'nin lideri milyarder iş insanı ve tarım bakanı Aziz Akhannuç. RNI geçen seçimlerde 37 sandalye kazanmış, hükümetin tarım, maliye, ticaret ve turizm politikalarına yön vermişti.

PAM, 2008 yılında kraliyet danışmanı Fuad Ali El Himma tarafından kuruldu. İstiklal Partisi ise ülkedeki en eski siyasi parti.

Kral 6. Muhammed

Kral 6. Muhammed'in seçimi kazanan partinin liderine hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor. Seçimin kesin sonucu Perşembe günü açıklanacak.

İçişleri Bakanlığı seçime katılımın yüzde 50,35 düzeyinde olduğunu açıkladı. Bir önceki seçimlerde seçime katılım oranı olan yüzde 43'te kalmıştı.

"Usülsüzlük" iddiaları

Çarşamba akşamı İslamcı partiler seçimlerde "usülsüzlük" yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak İçişleri Bakanlığı seçimlerin "normal koşullarda" yapıldığını duyurdu.

Fas’ta 2011 yılında kabul edilen yeni Anayasa ile monarşinin birçok yetkisi parlamento ve hükümete devredilmişti. Ancak bazı alanlarda Kral 6. Muhammed'in etkisi sürüyor.

AFP, rtr / SSB, EC

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