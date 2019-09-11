Faruk Bildirici’nin RTÜK üyeliği düşürüldü

Türkiye’de radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) CHP kontenjanında yer alan Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi. Karar ikiye karşı altı oyla alındı. Faruk Bildirici, TBMM Genel Kurulu’nda Temmuz ayında yapılan gizli oylama ile CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilmişti.

Gazeteci Faruk Bildirici, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hukuksuzluk galip geldi RTÜK üyeliğimi düşürme kararı verdiler" dedi.

Faruk Bildirici üyeliğinin düşürülmesi ile ilgili açıklamasında da, "RTÜK'ün şeffaf olması gerekli" diyerek, yaklaşık üç buçuk aydır "Kurulun şeffaflaşması ve siyasi iktidarın arka bahçesi olmaktan kurtulması için mücadele ettim" ifadesini kullandı. Kararlarla ilgili düşüncelerini topluma açıklamaktan geri durmadığını belirten Bildirici, "üst kurul yönetiminin bundan rahatsız olduğunu" söyledi.

Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin’in RTÜK’ün yanısıra Basın İlan Kurumu ve Türksat’ın da yönetiminde olduğunu tespit etmesinin "dönüm noktası" olduğunu belirten Bildirici, Şahin'in çekilmesi gerektiğini belirttiğini ve sonunda İdare Mahkemesi'ne dava açtığını aktardı.

Bildirici "Şahin, hukuk mücadeleme dayanamadı ve benden kurtulmak için maalesef kuruldaki sayısal çoğunluğa dayanarak üyeliğimi düşürme yolunu seçti. Kendi hukuksuzluğunun üzerini örtmek için yine hukukdışı bir yöntem uyguladı. Hiçbir somut gerekçe, hiçbir somut suçlama olmadan üyeliğimin düşürülmesi beni mücadelemden alıkoyamaz" ifadelerini kullandı. Hukuki yollara başvuracağını belirten Bildirici, "Umarım bu demokrasi darbesi yargıdan döner" dedi.

Taşçı: Demokrasiye ağır darbe

Yine CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşçı da Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu karar demokrasiye ağır darbe, muhalefete yönelik de tahammülsüzlüğün kanıtıdır. Verilen karar hukuken yok hükmündedir. Bunun hukuki ve siyasi sonuçları olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Taşçı, "TBMM Genel Kurulunda tüm üyelerin oylarıyla seçilen bir üye, Üst Kurulda 6 üyenin el kaldırmasıyla düşüyorsa RTÜK kendisini TBMM'nin ve Milli İradenin üzerinde görüyor demektir" ifadesini kullandı.

DW/JD,BK

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