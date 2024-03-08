FAO: Gıda fiyatları yedi aydır düşüyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyatlarının Şubat ayında da düşüş kaydederek yedi aydır devam eden düşüş trendini sürdürdüğünü açıkladı. Düşüşte gerileyen tahıl fiyatları etkili oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) küresel gıda fiyatlarının Şubat ayında üst üste yedinci ayda da düştüğünü açıkladı. FAO'ya göre düşen tahıl fiyatları daha pahalı olan şeker ve et fiyatlarına ağır basarak gıda fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Dünyada en çok ticareti yapılan gıda ürünlerini inceleyen Gıda ve Tarım Örgütü'nün fiyat endeksi Şubat ayında yüzde 0,7 düşüş kaydederken, bir yıl öncesine göre ise yüzde 10,5 düşüş gösterdi.

Örgüte göre 2023 yılının tamamında ise gıda fiyatları yüzde 13,7 oranında düşmüştü.

FAO endeksi emtia piyasasındaki fiyatları takip ediyor ancak bu fiyatların süpermarket raflarına yansıması biraz zaman alabiliyor. Bu fiyatlar işlenmiş nihai ürünlerin maliyetinin sadece bir kısmını temsil ediyor.

Tahıl fiyatları geriliyor

Tahıl fiyatlarının Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5 düştüğü ve geçen yıla göre ise yüzde 22,4 düşüş gösterdiği belirtildi. Tahıl fiyatlarının "Güney Amerika'da beklenen büyük hasat ve Ukrayna’nın sunduğu rekabetçi fiyatlar" nedeniyle düştüğü kaydedildi.

Rusya’nın güçlü ihracatı nedeniyle buğday ve pirinç fiyatlarının gerilediği belirtildi. Bitkisel yağ fiyatları ise Güney Amerika'daki iyi hasat nedeniyle geriledi. Ancak Brezilya'daki kuraklık nedeniyle şeker fiyatları Şubat ayında yüzde 3,2 artış kaydetti.

Şiddetli yağışların büyükbaş hayvan ihracatını sekteye uğratması neticesinde et fiyatlarının ise Şubat ayında yüzde 1,8 artış gösterdiği belirtildi.

Türkiye'de gıda fiyatları artıyor

Türkiye'de ise yüksek enflasyon, özellikle gıda ürünlerinde kendini gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53 artış kaydetti. Yıllık enflasyon da yüzde 67,07'ye yükseldi.

Verilere göre, geçen ayki yüzde 4,53'lük aylık enflasyonun 2,03 puanı gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Yıllık bazda ise yüzde 67,07'lik enflasyonun 18,5 puanı yine gıda ve alkolsüz içeceklerden kaynaklandı.

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AFP, DW/SSB, BÖ

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