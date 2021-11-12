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Fakir (yoksul), günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmayan kişi.
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DW Haber'de bugün: İçişleri Bakanlığı'nın 'Market genelgesi': Yalnızca zorunlu gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek, Furkan Vakfı'na operasyon, AİHM: Banu Güven'in ifade özgürlüğü ihlal edildi, Diyarbakır'daki göçmenler tam kapanmada mahsur kaldı, Köln'de yoksul semtlere mobil Covid-19 aşı hizmeti.