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Fakir

Fakir (yoksul), günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmayan kişi.

DW Türkçe'nin fakir ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

10.06.2020, Berlin: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU)während einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İklim Konferansı Almanya’yı henüz tatmin etmedi 12.11.2021

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, Glasgow’da şu ana dek yapılan görüşmelerin yetersiz olduğunu belirtti. Müller’e göre zengin ülkeler yoksul ülkelere çok daha fazla destek vermek zorunda.
Zwei Kinder gehen auf dem Weserdeich in Bremerhaven spazieren. Im Hintergrund der Schornstein der Chemiefabrik Kronos-Titan in Nordenham-Blexen auf der anderen Weserseite. Dort wird Titandioxid hergestellt. *** Two children walking on the Weser dyke in Bremerhaven In the background the chimney of the Kronos Titan chemical factory in Nordenham Blexen on the other side of the Weser Titanium dioxide is produced there

İklim değişikliği ülke ekonomilerini eritecek 08.11.2021

Yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin bu şekilde devam etmesi durumunda yoksul ülkelerin GSYİH'larının 2100 yılına kadar yüzde 63,9 oranında küçüleceğini ortaya koydu.

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Araştırma: Süper zenginler iklime daha çok zarar veriyor 05.11.2021

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yaptığı bir araştırmaya göre dünya genelindeki en zenginler geriye kalan kesimden kat be kat daha fazla iklime zarar veren sera gazı emisyonuna yol açıyor.

Delegierte nehmen an der verfahrensmäßigen Eröffnung des UN-Klimagipfels COP26 teil. Mit etwas Verzögerung hat die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow nun offiziell begonnen. Unter dem Vorsitz von Großbritannien verhandeln ab dem 31.10.21 Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über eine ambitioniertere globale Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

İklim Zirvesi'nde 100 milyar dolar kavgası 03.11.2021

Glasgow'daki İklim Zirvesi'nde yoksul ülkeler zenginleri mali yardım taahhütlerini yerine getirmemekle eleştirdi. Yılda 100 milyar dolarlık iklim yardımı hedefinin ancak 2023'te tutturulabileceği öngörülüyor.
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Almanya 13 milyon doz aşı hibe etti 09.10.2021

Almanya’nın yoksul ülkelere bugüne dek 13 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı hibe ettiği bildirildi. Hedef, sene sonuna dek bu sayıyı 100 milyona çıkarmak.
European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during a debate on The State of the European Union at the European Parliament in Strasbourg, France, September 15, 2021. REUTERS/Yves Herman

AB 200 milyon doz aşı daha bağışlayacak 15.09.2021

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ve dünya çapında aşılamalara hız verilmesi çağrısı yaparak yoksul ülkelere 200 milyon doz aşı daha bağışlayacaklarını açıkladı.
TO GO WITH AFP STORY BY BURAK AKINCI In this photo taken on March 3, 2014 Turkey's main opposition Republican People's Party (CHP) mayoral candidate Mansur Yavas (2nd R) waves to supporters during a campaign rally in Ankara. AFP PHOTO / ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Mansur Yavaş, Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı 14.09.2021

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "şeffaf yönetim" anlayışı ve toplumun "yoksul ve en korunmasız" kesimlerini destekleyen çalışmaları ile Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldü.

Vor den Verwaltungs-und Hotelhochhäusern im südlichen Teil der südamerikanischen Wirtschaftsmetropole Sao Paulo sind am 14.03.2005 Hütten der Favelas, der Elendsviertel Brasiliens, zu sehen. Etwa eine Million Menschen lebt in Sao Paulo in den Favelas, besonders im Süden der Stadt. Nur die Hälfte der Stadt mit ihren rund 20 Millionen Einwohnern ist mit einem Abwassersytem versehen, nur etwa 8% der Abwässer werden geklärt. Täglich fallen in dem größten industriellen Ballungsraum Lateinamerikas etwa 17.000 Tonnen Müll an. 2,5 Millionen PKW zirkulieren täglich in der Stadtregion, darunter rund 33.000 Taxis und 15.000 Busse. Foto: Ralf Hirschberger +++(c) dpa - Report+++

Yardım kuruluşları: Süper zenginlerden özel vergi alınsın 12.08.2021

Yardım kuruluşları, dünyada koronavirüse karşı aşılamada ilerleme sağlanabilmesi için, milyarderlerin pandemi sırasında elde ettikleri kazancın yüzde 99'unu bir kereliğe mahsus vermesini önerdi.

Leaders of the G7 pose for a group photo on overlooking the beach at the Carbis Bay Hotel in Carbis Bay, St. Ives, Cornwall, England, Friday, June 11, 2021. Leaders from left, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, European Council President Charles Michel, U.S. President Joe Biden, Japan's Prime Minister Yoshihide Suga, British Prime Minister Boris Johnson, Italy's Prime Minister Mario Draghi, French President Emmanuel Macron, European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Angela Merkel. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool)

G7 Zirvesi 1 milyar doz aşı beklentisi ile başladı 11.06.2021

G7 Zirvesi yoksul ülkelere bir milyar doz aşı bağışlama konusunda anlaşma beklentisiyle başladı. İngiltere Başbakanı Johnson pandemiden çıkış bağlamında zirvenin “müthiş fırsatlar” sunduğunu kaydetti.
Britain's Prime Minister Boris Johnson and U.S. President Joe Biden speak during their meeting, ahead of the G7 summit, at Carbis Bay, Cornwall, Britain June 10, 2021REUTERS/Kevin Lamarque

Yardım örgütlerinden G7'ye: Aşı bağışı yeterli değil 11.06.2021

Pandemi sonrası bugün ilk kez bir araya gelecek olan G7 ülkeleri, yoksul ülkelere bir milyar doz aşı bağışlamayı planlıyor. Yardım örgütleri ise bunun yeterli olmadığını, aşıların patent hakkının kaldırılmasını istiyor.

10.6.2021, Cornwall, England, U.S. President Joe Biden poses for a picture during a meeting with Britain's Prime Minister Boris Johnson (not pictured) ahead of the G7 summit, at Carbis Bay, Cornwall, Britain June 10, 2021. REUTERS/Toby Melville/Pool

Biden'dan yoksul ülkelere 500 milyon doz aşı sözü 10.06.2021

ABD Başkanı Joe Biden düşük gelir grubundaki 100’e yakın ülke için 500 milyon doz aşı satın alarak bağışlayacaklarını açıkladı. Biden, aşı bağışının koşulsuz olduğunun altını çizdi.
A worker sets up wheels at a factory in Hangzhou in China's eastern Zhejiang province on April 16, 2021. - - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

ILO: Salgın 108 milyon çalışanı yoksullaştırdı 02.06.2021

Uluslararası Çalışma Örgütü, salgının yarattığı istihdam krizinin 2019'a kıyasla 108 milyon insanı daha yoksul veya aşırı yoksul kategorisine ittiğini açıkladı.
Airport workers spray the cargo of Covax COVID-19 vaccines on arrival in Antananarivo, Madagascar, Saturday May 8, 2021. The president had previously promoted the use of a local traditional remedy known as Covid-Organics to combat coronavirus.(AP Photo/Alexander Joe)

Varlıklı ülkelerden "korona yardımı" yarışı 21.05.2021

Pandeminin etkilediği yoksul ülkelere AB ve Çin‘den yardım sözü geldi. Brüksel bu yıl içinde 100 milyon doz aşı bağışı vadederken, Çin üç milyar dolar yardım edecek. Ankara ve Berlin de aşı bağışlayacaklarını açıkladı.

DW Haber - 18.05.2021 18.05.2021

Türkiye'de esnafa destek paketi sektör temsilcilerini ikna etmedi. Bar-meyhane çalışanları, "dayanacak güçlerinin kalmadığını" belirtiyor. Türkiye'de aşı takvimi gecikti. Berlin'de yoksul ve kalabalık semtlerde randevusuz aşılama projesi başlatıldı.

DW Haber - 04.05.2021 04.05.2021

DW Haber'de bugün: İçişleri Bakanlığı'nın 'Market genelgesi': Yalnızca zorunlu gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek, Furkan Vakfı'na operasyon, AİHM: Banu Güven'in ifade özgürlüğü ihlal edildi, Diyarbakır'daki göçmenler tam kapanmada mahsur kaldı, Köln'de yoksul semtlere mobil Covid-19 aşı hizmeti.
March 4, 2021, Malaga, Spain: Syringes with the Astrazeneca vaccine seen during a massive vaccination at Congress and Fair Palace..Hundreds of teachers of pre-school and primary school have received the first dose of Astrazeneca vaccine inside their vehicles as part of Andalusia government health strategy. (Credit Image: © Jesus Merida/SOPA Images via ZUMA Wire

DSÖ: Aşıların yüzde 76'sı on ülkeye gitti 29.03.2021

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki mevcut aşı dozlarının üçte ikisi 10 ülkede bulunuyor. Covax girişimi çerçevesinde 60 yoksul ülkeye ise şimdiye kadar 32 milyon doz dağıtılabildi.
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