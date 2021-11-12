Varlıklı ülkelerden "korona yardımı" yarışı

Pandeminin etkilediği yoksul ülkelere AB ve Çin‘den yardım sözü geldi. Brüksel bu yıl içinde 100 milyon doz aşı bağışı vadederken, Çin üç milyar dolar yardım edecek. Ankara ve Berlin de aşı bağışlayacaklarını açıkladı.