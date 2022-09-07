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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar Fotoğraf: DHA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Faili meçhul cinayetler davasında heyet değişti

Alican Uludağ
2 saat önce

Mehmet Ağar'ın da sanığı olduğu faili meçhul cinayetler davasının heyeti, karar duruşması öncesinde değiştirildi.

https://www.dw.com/tr/faili-me%C3%A7hul-cinayetler-davas%C4%B1nda-heyet-de%C4%9Fi%C5%9Fti/a-63044679

1990'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin Ankara'da süren davada kritik bir gelişme yaşandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 12 Ağustos tarihindeki yetki kararnamesiyle mahkemenin tüm üyelerini değiştirdi. Yeni heyet, 20 Eylül'deki karar çıkması beklenen duruşmaya çıkacak. 

1990'lı yıllarda Türkiye'nin batısında işlenen 18 faili meçhul cinayete ilişkin arasında Mehmet Ağar'ın bulunduğu 19 sanık hakkında açılan davanıngörülmesine Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. 20 Eylül'de görülecek duruşmada taraflar, esasa ilişkin beyanlarda bulunacak. Duruşma sonunda mahkemeden bir karar çıkması veya davayı ertelenmesi bekleniyor. 

Mahkeme heyeti, HSK 1. Daire, 12 Ağustos'ta yayımladığı müstemir yetki kararnamesiyle değiştirildi. Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy yaş haddinden emekli olduğu için yerine zorunlu olarak Sevil Çalışkan Koçkuzu getirildi. Ancak HSK'nın mahkemenin diğer üyelerini başka yerlere göndererek, yerlerine hâkimler Ahmet Yumuşak Hatice Pişiren ve Bilge Alkan'ı ataması dikkat çekti. 

Avukat Ekinci: Bugüne kadar 30 hâkim değişti

Aynı zamanda davanın müştekileri arasında yer alan ve babası Avukat Yusuf Ekinci'yi faili meçhul cinayete kurban veren Avukat Sertaç Kamil Ekinci, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, davada sürekli hâkimlerin değişmesine alışık olduklarını kaydetti. 2014'ten beri davada 30'a yakın hâkimin değiştiğini belirten Ekinci, davanın karar aşamasında olduğunu, yeni heyetin eskisine göre farklı davranacağını düşünmediğini kaydetti.

Ekinci, yeni heyetin 250 klasörlük davanın dosyasını bir ayda incelemesinin mümkün olmadığını belirterek, hemen karar vermenin yanlış olacağını kaydetti. 

Ankara Adalet Sarayı
Ankara Adalet Sarayı Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Kutlu Adalı dosyasını istenecek mi?

Geçen duruşmada müşteki avukatları, Kıbrıs'ta Kutlu Adalı cinayetini Korkut Eken'in organize ettiğini, Uzi marka silah verdiğini söyleyen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesiyle yeniden açılan dosyanın istenmesini talep etmişti. Ancak eski heyet, bu talepleri reddetmişti. 

Avukat Ekinci, özellikle Kutlu Adalı cinayeti dosyasını yeniden talep edeceklerini belirterek, şunları kaydetti: 

"Biz tabi daha önce talep ettiğimiz yerel mahkeme tarafından kabul edilmeyen delillerin toplanmasını bu heyetten de talep edeceğiz. Ola ki bunların toplanmasını kabul etti, olumlu bir gelişme olur. Çünkü UZİ marka silahlar, 1990'lı yıllarda sadece Özel Harekât Dairesi'nde kayıtlı oluyordu. Başka bir birimde Türkiye'de yoktu."

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce arasında Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin'in bulunduğu 19 sanık hakkında "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat kararı vermişti. Ancak istinaf mahkemesi, bu kararı bozmuş, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti. Yıl sonuna kadar davada bir karar çıkmazsa dava 2023'te zamanaşımı nedeniyle düşecek. 

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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