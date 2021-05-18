Fahrettin Koca: Haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısı gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, 10 milyon doz Çin aşısı Sinovac'ın bu hafta Türkiye'de olacağını açıkladı: "Bu hafta içinde Çin'den ciddi miktarda aşı gelmesini bekliyoruz."

Koca ayrıca, haziran ayında 30 milyon doz, eylül ayına kadar da 60 milyon doz olmak üzere sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaşacağını açıkladı.

Uğur Şahin Bilim Kurulu toplantısına çevrim içi katılacak

Alman Biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'in perşembe günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısına katılacağını belirten Koca, Şahin'in aşıların tedarik süreci hakkında bizzat bilgi vereceğini haziran ayı başında aşı kampanyasına destek vermek üzere de Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Toplumsal bağışıklık yorumu

Fahrettin Koca, aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyledi. Bakan, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye’de toplumsal bağışıklığın yaz aylarında sağlanabileceğini ifade etti.

DW / AI,ET

© Deutsche Welle Türkçe