Fahrettin Altun'dan medyada "fonlama" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun medyada birkaç gündür gündemde olan medyanın yurt dışından fonlanması tartışmaları hakkında açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Altun, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir vakfın Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye Anayasası'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlatan Altun, özgür basının, demokrasinin belkemiği olduğunu belirtti.

Medyanın, "iç ve dış vesayet odakları tarafından ilgi duyulan bir alan olduğunu" bildiklerini söyleyen Altun şöyle konuştu:

"Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz."

Altun yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Buna örnek olarak ABD örneğini veren Altun, ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşlarının, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumunda olduğunu söyledi.

"Düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız"

Altun, "Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.

Odatv Türkiye'de bazı basın yayın kuruluşlarının ABD merkezli vakıf Chrest Foundation'dan maddi destek aldığını yazdı. Haberde destek alan kuruluşlar, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) olarak sıralandı. Odatv Medyascope'un 476 bin 720 dolar, Serbestiyet'in 49 bin dolar 140Journos'un ise 60 bin dolar destek aldığını yazdı.

Haberde destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekenin Ruşan Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope olduğunun yazılmasına sosyal medyada çok sayıda gazeteci-yazardan tepki geldi.

Medyascope ve diğer bazı basın kuruluşlarının destek almasını eleştiren gazeteci ve siyasetçilerse ise Twitter'da açılan #FondasMedya etiketi altında paylaşımlarda bulundu. Bu eleştirilerde fon desteği alan medya kuruluşlarının bağımsız yayın çizgisini sürdüremeyeceği ileri sürüldü.

DW, HT,GA

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