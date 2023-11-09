Faeser: Antisemitizmle mücadelede yeni yasaklar gelebilir

Almanya İçişleri Bakanı Faeser antisemitizmle mücadelede Hamas ve Samidoun'dan sonra başka kurum ve kuruluşların da yasaklanabileceğini belirtti.

9 Kasım 1938 tarihinde Nazi Almanyası'nda Kasım pogromu olarak anılan Yahudilerin evleri, dükkanları, mezarlıkları ve sinagoglara yönelik saldırılar düzenlenmesinin 85'inci yıldönümünde Federal Meclis'te özel bir oturum düzenledi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser oturumda yaptığı konuşmada ülkedeki demokratik hukuk devletinin "Yahudi düşmanlığını hiçbir biçimde tolere etmediğini" söyledi. Bakan Faeser, kısa süre önce faaliyetleri yasaklanan Hamas ve Samidoun'a başka kurum ve kuruluşların da eklenebileceğinin sinyalini verdi. Alman demokrasisinin kendisini savunduğunu belirten Faeser "Başka yasaklar üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Faeser oturumda yaptığı konuşmada 9 Kasım 1938'i anmanın gereği olarak günümüzde Yahudilere yönelik nefret ve tahrikler karşısında sessiz kalmamak gerektiğini belirtti. Faeser "Yahudi çocukların kreş ya da okullara giderken endişeye kapılması, onları okul yolunda saldırılardan korumak için daha sert güvenlik konseptlerine ihtiyaç duymamız beni utandırıyor, bu benim kalbimi kırıyor" ifadelerini kullandı. Antisemitizmin insan onuruna bir saldırı olduğunu ve antisemitizmle mücadelenin tüm toplumun görevi olduğunu söyleyen Faeser 9 Kasım 1938'de meydana gelen "medeniyet kırılmasını anmanın devlet ve toplum açısından kurucu nitelikte" olduğunu belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

7 Ekim tarihinde Hamas'ın İsrail'deki katliamına değinen Faeser "İsrail'in kesin bir şekilde yanındayız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Faeser internetteki antisemitik tahriklere de tolerans tanınmayacağını belirtti. İnsanlara saldıranların, hukuk devletinin sertliğini de hesaba katması gerektiğini söyleyen Faeser kitlesel katliamları meşru görenlerin, insani olmayan suç eylemlerinin ve nefretin propagandasını yapanların ifade özgürlüğü korumasına yaslanamayacağını belirtti.

Federal Meclis'te "Tarihi sorumluluğu üstlenmek, Almanya'daki Yahudi hayatını korumak" başlıklı oturuma Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Yahudi Soykırımı'ndan sağ kurtulan 102 yaşındaki Margot Friedländer de katıldı.

Nasyonal Sosyalist rejim 9 Kasım 1938 tarihinde Yahudilere yönelik ayrımcılığı bir adım ileri taşıyarak Yahudilere yönelik bir pogrom düzenledi. Almanya ve Avusturya'da en az 1400 sinagog tahrip edilirken saldırılarda 1300'den fazla insan hayatını kaybetti.

dpa, epd / EC, BÖ

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