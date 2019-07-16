 Facebook′tan yeni bir veri güvenliği skandalı | YAŞAM | DW | 05.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Facebook'tan yeni bir veri güvenliği skandalı

400 milyonun üstünde Facebook kullanıcısının telefon numaraları internete sızdı. Veri güvenliği skandalında Facebook kullanıcılarının telefonları ile birlikte bazı kişisel bilgileri de yayınlandı.

Symbolbild: Facebook (picture-alliance /N. Carson)

Facebook'la ilgili veri güvenliği tartışmaları yaşanırken, 419 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarının internette şifre koruması olmayan bir sunucuda yayınlandığı bildirildi. ABD medyasına yansıyan haberlere göre bu kullanıcıların 133 milyonu ABD'de, 50 milyonu Vietnam'da ve 18 milyonu İngiltere'de bulunuyor.

Sunucunun Facebook kullanıcılarının Facebook hesabı numaralarını, telefon numaralarını, bazı hesapların cinsiyet bilgilerini ve coğrafi konumlarını paylaştığı belirtildi. Şifresi olmayan sunucuda kullanıcıların bilgilerinin yer aldığını doğrulayan Facebook, bu durumdan 419 milyon kullanıcının yarısının etkilendiğini açıkladı.

AFP'ye açıklama yapan Facebook sözcüsü birçok bilginin eski olduğunu, verilerin kaldırıldığını ve kullanıcı profillerinin gizliliğinin ihlal edildiğinie dair bir işarete rastlanmadığını söyledi.

Facebook 50 milyon kullanıcısının hesap bilgilerinin izinsiz şekilde Cambridge Analytica adlı data analiz şirketi tarafından kullanıldığının ortaya çıkmasından bu yana veri güvenliği ile ilgili tartışmalar sürüyor.

AFP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Wall Street Journal: Facebook’a 5 milyar dolar ceza kesilecek

Cambridge Analytica skandalı nedeniyle Facebook hakkında soruşturma başlatan ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun sosyal medya devine 5 milyar dolarlık ceza vermeye hazırlandığı bildirildi. (13.07.2019)  

Facebook'ta üç ayda 2,2 milyar sahte hesap silindi

Facebook'ta sahte hesapların sayısında rekor artış kaydedildi. Şirket yılın ilk üç ayında 2,2 milyar sahte hesabın silindiğini açıkladı. (24.05.2019)  

Facebook’un kullanıcı şifrelerini saklama skandalı

Facebook’un kullanıcı şifrelerini yıllardır düz yazı formatında sakladığı ortaya çıktı. Durumdan 600 milyon kullanıcının etkilenmiş olabileceği belirtiliyor. (21.03.2019)  

Facebook Messenger aramalarını dinlediğini kabul etti

Facebook'un Messenger kullanıcılarının mesajlarını para verdiği üçüncü kişilere dinleterek yazıya döktürdüğü ortaya çıktı. (14.08.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild Facebook

Facebook'un para birimi Libra endişe yaratıyor 16.07.2019

Sosyal medya devi Facebook'un, 2020 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini duyurduğu kripto para biri Libra konusunda uzmanlar endişeli.

Symbolbild Facebook

Wall Street Journal: Facebook’a 5 milyar dolar ceza kesilecek 13.07.2019

Cambridge Analytica skandalı nedeniyle Facebook hakkında soruşturma başlatan ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun sosyal medya devine 5 milyar dolarlık ceza vermeye hazırlandığı bildirildi.

Facebook Kryptowährung Libra

Trump: Kripto paraların hayranı değilim 12.07.2019

Facebook kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Trump ise sanal paraları eleştirerek, "ABD'de tek gerçek paramız var, o da Amerikan Doları" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Araştırma: Sezaryen ile doğan bebekler daha sık hasta oluyor

Almanya’da yapılan bir araştırma sezaryen doğan bebeklerin ileri yaşlarda daha yüksek sağlık risklerine maruz kaldığını ortaya koydu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  