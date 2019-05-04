 Facebook′ta üç ayda 2,2 milyar sahte hesap silindi | YAŞAM | DW | 24.05.2019

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YAŞAM

Facebook'ta üç ayda 2,2 milyar sahte hesap silindi

Facebook'ta sahte hesapların sayısında rekor artış kaydedildi. Şirket yılın ilk üç ayında 2,2 milyar sahte hesabın silindiğini açıkladı.

Facebook Cambridge Analytica Whistleblower (picture-alliance/AP Photo/T. Camus)

Veri güvenliği skandalı, nefret söylemi ve yalan haberin yayılmasına sebep olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefindeki sosyal medya platformu Facebook yılın ilk üç ayında yaklaşık 2 milyar 200 milyon sahte hesabı sildiğini açıkladı.

Facebook'un blogundan yapılan açıklamada, platform üzerinde otomatik siber saldırılar yoluyla oluşturulan çok fazla sayıda sahte hesap saptandığı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada bu hesapların çoğunun aktif hale geçmeden önce farkedilerek silindiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 2018'in ilk çeyreğinde 1 milyar 200 milyon hesabın silindiği ve bu yılki rakamın geçen yılı neredeyse ikiye katladığına yer verildi.

Ayda yaklaşık 2 milyar 400 milyon yeni kullanıcı hesabının açıldığı sosyal medya platformunda bu hesapların yaklaşık yüzde 5’inin sahte olduğu tahmin ediliyor.

dpa/rtr/MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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