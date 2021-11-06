İnternet dünyasında 2006'dan bu yana kullanımda olan sosyal medya platformu.

İnternette adeta bir devrim yaratan Facebook, Mark Zuckerberg tarafından kuruldu. İnsanların birbirleri ile internet üzerinden bir sosyal ağ etrafında buluşması prensibine dayanan Facebook'un dünya genelindeki üye sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Facebook, kişisel verilerin yeterince korunmadığı gerekçesiyle zaman zaman veri güvenliği uzmanlarının eleştirilerine hedef oluyor. Facebook, zaman içinde değerli bir şirket haline de geldi.