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Facebook

İnternet dünyasında 2006'dan bu yana kullanımda olan sosyal medya platformu.

İnternette adeta bir devrim yaratan Facebook, Mark Zuckerberg tarafından kuruldu. İnsanların birbirleri ile internet üzerinden bir sosyal ağ etrafında buluşması prensibine dayanan Facebook'un dünya genelindeki üye sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Facebook, kişisel verilerin yeterince korunmadığı gerekçesiyle zaman zaman veri güvenliği uzmanlarının eleştirilerine hedef oluyor. Facebook, zaman içinde değerli bir şirket haline de geldi.

Metaverse | Zuckerberg’in sanal evren yaratma amacı ne? 06.11.2021

Facebook’un metaverse adlı büyük yatırımını tanıtmasıyla bu yeni teknoloji bir anda gündem oldu. Peki nedir bu metaverse? Mark Zurckerberg’in amacı ne?
Auf diesem von CBS zur Verfügung gestellten Foto unterhält sich die Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen mit Scott Pelley von CBS in einer Folge von 60 Minutes, die am Sonntag, den 3. Oktober 2021 ausgestrahlt wurde. Die jüngste Serie von Enthüllungsberichten über Facebook geht zu großen Teilen auf eine ehemalige Mitarbeiterin zurück, die zur Whistleblowerin wurde. Die ehemalige Produktmanagerin Frances Haugen gab sich am Sonntag unter anderem in der amerikanischen TV-Sendung «60 Minutes» zu erkennen. Am Dienstag soll sie sich Fragen im US-Kongress stellen. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) +++ dpa-Bildfunk +++

Facebook'un eski çalışanından metaverse kaygısı 03.11.2021

Facebook'un eski çalışanı Haugen şirketin metaverse teknolojisinden endişe duyduğunu söyleyerek, "Facebook'un daha fazla mikrofon ve sensörünün ev ve bürolarımıza girerek casusluk yapması fikri beni korkutuyor" dedi.

© JB Le Quere / Maxppp. Paris, 11 Juin 2012. Illustration logo et page facebook. 11 Juin 2012

Facebook şirketinin adı değişti, Meta oldu 28.10.2021

Dünyanın en büyük sosyal medya ağlarından Facebook, şirketinin adını Meta olarak değiştirdi. Ancak isim değişikliği sadece ana şirketi etkileyecek. Facebook ve diğer sosyal medya platformları eski isimlerini kullanacak.

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Nedir bu metaverse? 24.10.2021

Facebook’un metaverse adlı büyük yatırımını tanıtmasıyla bu yeni teknoloji bir anda gündem oldu. Peki nedir bu metaverse?
January 04, 2021*** (FILES) In this file photo taken on January 04, 2021 US President Donald Trump looks on during a rally in support of Republican incumbent senators Kelly Loeffler and David Perdue ahead of a Senate runoff in Dalton, Georgia. - Nearly 100 days into Joe Biden's presidency, predecessor Donald Trump -- twice impeached, and accused of fomenting a deadly US Capitol rebellion -- remains a curiously powerful figure in the Republican Party, potentially into the 2024 election. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

Trump alternatif sosyal medya için düğmeye bastı 21.10.2021

ABD’nin eski başkanı Trump, Truth Social adını taşıyan yeni sosyal medya platformunu duyururken, bu yolla kendisini susturmaya çalışan teknoloji devlerinin "zorbalığına" meydan okuyacağını açıkladı.
4.10.2021*** ANKARA, TURKEY - OCTOBER 4: In this photo illustration the logos of social media applications Instagram, Facebook and WhatsApp are displayed on a smart phone screen in Ankara, Turkey on October 4, 2021. Facebook and its Instagram and WhatsApp services have all gone down on Monday in what marks an apparent worldwide outage for many users. US social network company Facebook saw its stock price plummet more than 5% on Monday after its services, including Instagram and WhatsApp, have all gone down globally for hours. Facebook's stock price was trading at $325 per share at 3.55 p.m. EDT shortly before the closing bell on the Nasdaq -- down 5.25% from the previous close of $343.01 a share on Friday, according to official figures. Ozge Elif Kizil / Anadolu Agency

AB’de dijital platformlara düzenleme tartışması 07.10.2021

Eski Facebook çalışanı Frances Haugen’ın şirkete yönelik suçlamalarının ardından AB ve Almanya’da dijital platformlara yönelik yasal düzenleme planları hız kazandı.

10.05.2019, Frankreich, Paris: ©Julien Mattia / Le Pictorium/MAXPPP - Julien Mattia / Le Pictorium - 10/05/2019 - France / Ile-de-France / Paris - Le President de la Republique Francaise, Emmanuel Macron recoit le PDG de Facebook, Mark Zukerberg au Palais de l'Elysee, le 10 Mai 2019. / 10/05/2019 - France / Ile-de-France (region) / Paris - The President of the French Republic, Emmanuel Macron receives Facebook CEO Mark Zukerberg at the Elysee Palace on May 10, 2019. Foto: Julien Mattia / Le Pictorium/MAXPPP/dpa |

Zuckerberg’den eski Facebook çalışanının iddialarına yanıt 06.10.2021

Facebook CEO’su Zuckerberg Facebook'un kutuplaşmayı körüklediği ve çocuklara zarar verdiği yönündeki suçlamalara yanıt verdi. Zuckerberg şirketinin kârı güvenliğe tercih ettiği iddiasının doğru olmadığını savundu.
ANKARA, TURKEY - OCTOBER 4: In this photo illustration server errors are seen on Facebook, Instagram and WhatsApp in Ankara, Turkey on October 4, 2021. Facebook and its Instagram and WhatsApp services have all gone down on Monday in what marks an apparent worldwide outage for many users. Hakan Nural / Anadolu Agency

Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintisi giderildi 05.10.2021

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Facebook ve Instagram ile haberleşme ağı WhatsApp'e küresel çapta yaşanan erişim sorunu giderildi. Sorunun hatalı konfigürasyon değişikliğinden kaynaklandığı açıklandı.

SAN ANSELMO, CALIFORNIA - APRIL 06: In this photo illustration, the WhatsApp application is displayed on a iPhone on April 6, 2016 in San Anselmo, California. Facebook-owned mobile mobile messaging application WhatsApp announced that it has completed end-to-end encryption of of all communication and data shared on the app. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Facebook, Instagram ve WhatsApp'e erişim sağlanamıyor 04.10.2021

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'e küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
In this Sept. 16, 2021, photo provided by CBS, Facebook whistleblower Frances Haugen talks with CBS' Scott Pelley on 60 Minutes, in an episode that aired Sunday, Oct. 3. (Robert Fortunato/CBS News/60 Minutes via AP)

Eski çalışanından Facebook'a ağır suçlamalar 04.10.2021

Daha önce Facebook'ta çalışan ve şirkete dair bazı belgeleri sızdıran Frances Haugen, Facebook'un "yanlış bilgi ve nefret söylemini engellemek yerine kârı tercih ettiğini" söyledi.
In this picture taken on September 30, 2020 shows logos of social networking websites displayed on a mobile phone's screen in Istanbul. - Turkey on Thursday starts life under a new social media law that threatens to erase the local presence of Facebook and Twitter should they fail to take down contentious posts.The new legislation was pushed through by President Recep Tayyip Erdogan's ruling AKP party and follows the government's crackdown on opposition newspapers and television channels. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

AKP'den sosyal medyaya yeni ayar 04.09.2021

AKP, yeni bir kurum oluşturarak sosyal medyada yaptırım ve denetim uygulamalarını genişletecek. Hedef; yalan haber ve provokasyonu önlemek. Muhalefet ise "Yeni bir cadı avı başlayacak" endişesinde.
An illustrative image of medical syringes in front of a Facebook logo displayed on a screen. On Tuesday, January 26, 2021, in Dublin, Ireland. (Photo illustration by Artur Widak/NurPhoto)

Facebook aşı karşıtı kampanyayı engelledi 11.08.2021

Facebook, koronavirüs aşıları konusunda yalan bilgilerin yayılması için çalışan bir kampanyaya dahil olan yüzlerce hesabı sildi. Kampanyanın arkasında Rus bir şirketin olduğu belirtiliyor.

Spritzen, mit Pfizer-Impfstoff geladen, sind bereit, an einem offenen COVID-19-Impfstelle im Rose E. McCoy Auditorium auf dem Jackson State University Campus in Jackson, Miss verwendet zu werden. Die Centers for Disease Control and Prevention kündigten am Dienstag neue Empfehlungen an, dass geimpfte Menschen in Teilen der USA, in denen das Coronavirus grassiert, wieder Masken in Innenräumen tragen sollten, und empfahlen außerdem Innenraummasken für alle Lehrer, Mitarbeiter, Schüler und Besucher von Schulen, unabhängig vom Impfstatus. Die US-Regierung erwägt, für ihre mehr als zwei Millionen Mitarbeiter eine Corona-Impfpflicht einzuführen. +++ dpa-Bildfunk +++

Google ve Facebook çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi 29.07.2021

Aşılama temposunun yavaşladığı ABD'de aşı zorunluluğu uygulaması genişliyor. Google ve Facebook, büroya dönmek isteyen çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi. Biden'dan da aşı zorunluluğu ile ilgili açıklama bekleniyor.

FILE PHOTO: The logos of Amazon, Apple, Facebook and Google in a combination photo/File Photo/File Photo

Küresel şirketlere asgari vergi geliyor 02.07.2021

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 130 ülke, küresel şirketlere yüzde 15'lik asgari vergi getirilmesinde anlaştı. Böylece çok uluslu şirketlerin bazı ülkelerdeki avantajlardan yararlanarak vergiden kaçması önlenecek.
ARCHIV - Der Gerichtssaal, aufgenommen am 22.04.2013 im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg (Frankreich). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) urteilt am 19.09.2013 über eine Beschwerde von Prinzessin Caroline von Hannover gegen Pressefotos. Foto: Rainer Jensen /dpa (zu dpa-Meldung vom 19.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

AİHM paylaşım beğendiği için işten çıkarılan temizlik görevlisini halkı buldu 15.06.2021

AİHM, Facebook paylaşımlarını beğendiği gerekçesiyle işten çıkartılan temizlik görevlisi ile Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılanan öğrenci davalarında "ifade özgürlüğü hakkının ihlali" kararı verdi.
January 04, 2021*** (FILES) In this file photo taken on January 04, 2021 US President Donald Trump looks on during a rally in support of Republican incumbent senators Kelly Loeffler and David Perdue ahead of a Senate runoff in Dalton, Georgia. - Nearly 100 days into Joe Biden's presidency, predecessor Donald Trump -- twice impeached, and accused of fomenting a deadly US Capitol rebellion -- remains a curiously powerful figure in the Republican Party, potentially into the 2024 election. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

Eski Başkan Trump'a iki yıl Facebook yasağı 05.06.2021

Facebook, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını iki yıl boyunca engelleme kararı aldı. Şirket, "kamu güvenliği riskinin sürmesi halinde" yasağın uzatılabileceğini duyurdu.
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