 Facebook şirketinin adı değişti, Meta oldu | SOSYAL MEDYA | DW | 28.10.2021

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SOSYAL MEDYA

Facebook şirketinin adı değişti, Meta oldu

Dünyanın en büyük sosyal medya ağlarından Facebook, şirketinin adını Meta olarak değiştirdi. Ancak isim değişikliği sadece ana şirketi etkileyecek. Facebook ve diğer sosyal medya platformları eski isimlerini kullanacak.

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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD merkezli internet devi Facebook'un adının Meta olarak değiştirildiğini duyurdu. Ancak isim değişikliği sadece ana şirketi kapsayacak, şirket bünyesindeki yan kuruluşlar Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ağları ve iletişim uygulamaları mevcut isimlerini muhafaza edecek.

Zuckerberg, şirketin yeni adının, meta evrenin yani, kolektif olarak kullanıma sunulacak sanal bir dünyanın yaratılmasını ön plana çıkarmaya hizmet etmesi amacıyla belirlendiğini kaydetti.

Zuckerberg yıllık Geliştirici Konferansında yaptığı açıklamada, "Mevcut uygulamalarımız ve markaları değişmeyecek" dedi.

"The Verge" adlı internet dergisi, Facebook'un isim değişikliğine gitmek istediğini haftalar önce duyurmuştu. Haberin duyulmasıyla Facebook'un isim değişikliği planı da eleştiri ve alay konusu haline geldi.

Bir süredir eski bir şirket çalışanı olan Frances Haugen'in ifşaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunan Facebook, isim değiştirerek, sorunlardan kurtulmaya çalışmakla suçlandı.

Haugen, eski işverenini çıkarlarını kullanıcılarının güvenliğine tercih etmekle suçluyor.

İnternet devine, platformlarında nefret mesajları ve şiddetin yayılmasına yeterli müdahalede bulunmamak, kullanıcılarının mahremiyetini ihlal etmek, tehlikeli ve yanlış bilgilerin yayılmasına hizmet etmek ve genç internet kullanıcılarının refahına zarar vermek suçlamaları yöneltiliyor. Facebook ise bu iddiaları reddediyor.

AFP/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Eski çalışanından Facebook'a ağır suçlamalar

Daha önce Facebook'ta çalışan ve şirkete dair bazı belgeleri sızdıran Frances Haugen, Facebook'un "yanlış bilgi ve nefret söylemini engellemek yerine kârı tercih ettiğini" söyledi.  

Küresel şirketlere asgari vergi geliyor

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 130 ülke, küresel şirketlere yüzde 15'lik asgari vergi getirilmesinde anlaştı. Böylece çok uluslu şirketlerin bazı ülkelerdeki avantajlardan yararlanarak vergiden kaçması önlenecek.  

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