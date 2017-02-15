Facebook şirketi: 50 bin kullanıcı izlendi

Facebook'un çatı şirketi Meta platformlarındaki 50 bin kullanıcının ajanlık yapan şirketler tarafından casusluk faaliyetlerine maruz kaldığını ve bu durumdan etkilenen kişilerin haberdar edildiğini duyurdu. Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan Meta, izleme faaliyeti yürüten bin 500 hesabın kullanım şartlarını ihlal etmeleri nedeniyle askıya alındığını da açıkladı.

Açıklamaya göre söz konusu şirketler İsrail, Hindistan ve Kuzey Makedonya'da bulunuyor. Çin'de de kimliği belirlenemeyen bir grubun casusluk faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Meta'ya göre bu şirketler, dünya genelinde çeşitli müşterileri için 100'den fazla ülkede yaşayan binlerce kişiyi hedef aldı ve bilgi toplamaya çalıştı.

Açıklamada özellikle ABD, Yeni Zelanda, Meksika, Hong Kong ve Polonya'da bulunan kullanıcıların bu durumdan etkilendiği belirtildi. Şirketlerinin hedef aldığı kullanıcılara sahte hesaplar üzerinden eriştiği ve cihazlarına casusluk yazılımları yüklemeye çalıştığı ifade ediliyor.

WhatsApp, İsrailli yazılım şirketi NSO hakkında bir süre önce "Pegasus" yazılımının kullanıcılarına yönelik kullanıldığı iddiasıyla dava açmıştı. NSO ise ürünlerine erişimin sadece terörle mücadele kapsamında mümkün olduğunu savunmuştu. Ancak son dönemde "Pegasus" yazılımının insan hakları aktivistleri, gazeteci ve ABD'li diplomatlara yönelik olarak kullanıldığı iddiaları nedeniyle NSO üzerindeki baskı artıyor.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Ekim ayında ABD merkezli internet devi Facebook'un adının Meta olarak değiştirildiğini duyurmuştu. Ancak isim değişikliğinin sadece ana şirketi kapsayacağı belirtilmiş, şirket bünyesindeki yan kuruluşlar Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ağları ve iletişim uygulamalarının mevcut isimlerini muhafaza edeceği açıklanmıştı.

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dpa, Reuters / SSB, HS

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