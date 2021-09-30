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Fabrika

Fabrika, bir veya birkaç değişik ürünün üretimi için alet ve makinalarla donatılmış bina veya binalar grubu.

DW Türkçe'nin fabrika ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Mitarbeiter fertigen den Opel Grandland X im Opel-Werk. Beim Autobauer Opel ist vergangene Woche die Produktion schrittweise wieder hochgefahren worden. Die PSA-Tochter hatte im März in Eisenach die Produktion eingestellt und das Werk heruntergefahren.

Çip krizi Avrupa otomotiv sektörünü sarsıyor 30.09.2021

Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar Avrupalı otomotiv üreticilerini zorluyor. Çip krizi Almanya’da Opel'e fabrika kapattırdı, İngiltere’de ise üretimi düşürdü.
ARCHIV - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 10.09.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. (Zu dpa Deutsche Arbeitskosten noch im europäischen Mittelfeld vom 10.07.2017) Foto: Sebastian Kahnert/dpa | Verwendung weltweit

Almanya’da fabrika siparişlerinde rekor artış 06.09.2021

Almanya’da fabrika siparişleri Temmuz ayında rekor kırdı. Artışta yurt dışından gelen siparişler etkili oldu. Ancak ekonomistler tedarik zincirindeki sıkıntıya dikkat çekiyor.
Copyright: Bosch Das neue Bosch-Waferwerk in Dresden (2021)

Bosch otomobil çipi üretecek 07.06.2021

Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi Bosch Almanya’da otomobiller için 1 milyar euro yatırımla çip üretim fabrikası kurdu. Amaç Avrupa otomotiv sektörünü dışa bağımlı olmaktan kurtarmak.

Symbolfoto des Impfstoff Hersteller und Pharmaunternehmen BIONTECH Symbolbild und Logo des Pharma und Impfstoffhersteller Biontech aus Mainz mit einer Spritze und symbolischem Impfstoff. Das deutsche Unternehmen BIONTECH ist sehr weit in der Erforschung eines Corona Impfstoff zur Bekaempfung der Pandemie. Mainz Rheinland-Pfalz Deutschland *** Symbol picture of the vaccine manufacturer and pharmaceutical company BIONTECH Symbol picture and logo of the pharmaceutical and vaccine manufacturer Biontech from Mainz with a syringe and symbolic vaccine The German company BIONTECH is very far in the research of a corona vaccine to fight the pandemic Mainz Rheinland Pfalz Germany

BioNTech’ten Asya atağı 10.05.2021

BioNTech Singapur’da fabrika ve bölgesel merkez kurmayı planlıyor. Şirket Çin’de üretim yapmak için de girişimde bulundu.
ID3 Workshop für Medien und Journalisten am 30.08.2019 bei Volkswagen Sachsen im Werk Zwickau . Foto: Oliver Killig

VW batarya fabrikası için yer ve partner arıyor 15.03.2021

Volkswagen, elektrikli otomobilleri için batarya hücresi üretiminde gaza basıyor. VW, 2030'a kadar partner şirketlerle birlikte altı fabrika kurmayı planladığını açıkladı.
ARCHIV - 19.03.2020, Niedersachsen, Wolfsburg: Das Logo steht auf dem Gebäude der Hauptverwaltung der Volkswagen AG. (Zu dpa VW schließt 200 000 Vergleiche mit Dieselfahrern - Frist verlängert Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor 29.12.2020

Alman otomotiv şirketi Volkswagen Manisa'da kurmayı planladığı fabrika projesini koronavirüs salgını nedeniyle iptal etmesinin ardından, Türk medyasında çıkan haberlere göre Türkiye'de kurduğu şirketi de tasfiye ediyor.

Tekirdağ Rakı Fabrikası: Kentin ortasındaki harabe 26.09.2020

86 yıl hizmet verdikten sonra kapısına kilit vuruldu, kente yayılan anason kokusu son buldu. 2004 yılında özelleştirilmesinin ardından 2017 yılında Manisa'ya taşınan Tekirdağ'ın meşhur rakı fabrikası ardında şehrin ortasında bir harabe, sökülen binlerce dönüm bağ ve terkedilmiş köyler bıraktı. Eski fabrika çalışanları ve çiftçiler özelleştirme sonrası yaşadıklarını DW Türkçe'ye anlattı.
KOCAELI, TURKEY Äì DECEMBER 27: Turkish President Recep Tayyip Erdogan test-drives the Turkey's first indigenous automobile after the official opening ceremony of Information Valley and unveiling of TurkeyÄôs indigenous automobile, at Gebze district of northwestern Kocaeli province in Turkey on December 27, 2019. Rasid Necati Aslim / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil hayali gerçek olacak mı? 26.07.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllardır hayali olan yerli otomobili üretme vizyonu kapsamında fabrika için temel attı. Ancak proje zor bir dönemde ilerliyor.
ARCHIV - Ein großes Logo von Volkswagen leuchtet am 04.02.2016 in der Morgendämmerung auf dem VW-Tower in Hannover (Niedersachsen) - fotografiert mit einer roten Ampel. Im Abgasskandal will Volkswagen die gerichtlich angeordnete Sonderprüfung Medienberichten zufolge in höchster Instanz verhindern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

02.07.2020 - Alman basınından özetler 02.07.2020

Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kurma planını durdurması, AB’nin Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamasını devam ettirme kararı ve Almanya’da pedofillere yönelik cezaların artırılması basında öne çıkan konular.
May 28, 2020, Antalya, Turkey: ANTALYA, TURKEY - MAY 28: A hat and a towel are placed near Konyaalti Coastline within the coronavirus (Covid-19) pandemic measures to stem the spread of the pandemic in Antalya, Turkey on May 28, 2020. (Credit Image: Â© PPI via ZUMA Wire |

SN: Seyahat konusunda Türkiye'ye haksızlık yapılıyor 02.07.2020

Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kurma planını durdurması, AB’nin Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamasını devam ettirme kararı ve Almanya’da pedofillere yönelik cezaların artırılması basında öne çıkan konular.
WOLFSBURG, GERMANY - SEPTEMBER 28: The factory of German carmaker Volkswagen on September 28, 2015 in Wolfsburg, Germany. Wolfsburg was initially built by authorities under Nazi Germany to house workers and the factory that would produce the KdF Wagen, the precursor to the Volkswagen Beetle meant as an affordable car for the people. After World War II production expanded rapidly and the city grew. Today the city has a population of 123,000 and of those 50,000 work at Volkswagen. Wolfsburg has the highest income per capita of any city in Germany. Volkswagen is currently undergoing its deepest crisis in its history due to the company's deliberate manipulation of emissions test results in millions of its diesel passenger car engines. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)

Volkswagen Manisa projesini neden durdurdu? 01.07.2020

Volkswagen Manisa’da kurmayı planladığı fabrika projesini durdurduğunu açıkladı. DW Türkçe’ye konuşan bir Türk yetkili ise durdurma kararının sadece Manisa’yı değil, VW'nin tüm yeni yatırımlarını kapsadığını söyledi.
DEUTSCHLAND, BONN - JULI 26: Im Visier der Kartellbehörden - das Foto zeigt die Logos der PKW-Hersteller AUDI, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz und Porsche. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Alman otomobil devlerine rekabet soruşturması 01.07.2020

Rekabet Kurumu, Alman otomobil devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'ye yönelik soruşturma kararı aldı. Karar, VW'nin Türkiye'de fabrika açma planını iptal etmesinin ardından geldi.

DW Haber - 01.07.2020 01.07.2020

Erdoğan'a #SosyalMedyamaDOKUNMA tepkisi. Ayasofya tartışması: "İlla ibadet edilecekse cumaları Cuma namazı kılınabilir, pazarları da Hristiyan ayini yapılabilir." VW'nin Türkiye'deki fabrika projesi iptal edildi. Almanya korona krizi gölgesinde AB koltuğunu devralıyor. "LGBTİ+ hakları insan haklarıdır."
ARCHIV - Ein großes Logo von Volkswagen leuchtet am 04.02.2016 in der Morgendämmerung auf dem VW-Tower in Hannover (Niedersachsen) - fotografiert mit einer roten Ampel. Im Abgasskandal will Volkswagen die gerichtlich angeordnete Sonderprüfung Medienberichten zufolge in höchster Instanz verhindern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

VW'nin Türkiye'de fabrika projesi iptal 01.07.2020

Volkswagen, Türkiye'de kurmayı planladığı ve 4 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikanın inşa çalışmalarını durdurdu. Karara korona krizi gerekçe gösterildi.
Jan. 17, 2015 - Turkey - GAZIANTEP, TURKEY - One of Turkish cities near Syria s border dealing with the influx of Syrian refugees and an infiltration of ISIS. Thousands of foreign fighters have crossed through Turkey to join Syria s war in what has been dubbed the jihadi highway. MICHELLE SHEPHARD / TORONTO STAR MICHELLE SHEPHARD/Toronto Star PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAt14 Jan 17 2015 Turkey Gaziantep Turkey One of Turkish CITIES Near Syria S Border Dealing With The influx of Syrian Refugees and to Infiltration of ISIS thousands of Foreign Fighters have crossed Through Turkey to Join Syria S was in What has been dubbed The Jihadi Highway Michelle Shephard Toronto Star Michelle Shephard Toronto Star PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAt14 Imago

İşçiler arasında Covid vakaları artıyor mu? 09.06.2020

DİSK’e göre sanayi kenti Gaziantep’te en az 40 fabrikada Covid-19 vakası var. Bölgedeki işverenler kurallara uyduklarını belirtirken işçiler, işçi sağlığının ön planda tutulması için resmi kurumlara çağrı yapıyor.
***Archivbild*** 09.12.2019, Heidenheim: Ein Arbeiter schweißt am Stammsitz von Voith an den Schaufeln einer Wasserturbine. (Zu dpa Globale Handelskonflikte bremsen Export von «Made in Germany») Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya’da fabrika siparişlerinde tarihi düşüş 06.05.2020

Koronavirüs kısıtlamaları Alman ekonomisi üzerinde etkisini göstermeye başladı. Fabrika siparişleri Mart ayında rekor düşüş kaydederek aylık yüzde 15,6 azaldı.

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