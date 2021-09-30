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Fabrika, bir veya birkaç değişik ürünün üretimi için alet ve makinalarla donatılmış bina veya binalar grubu.
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86 yıl hizmet verdikten sonra kapısına kilit vuruldu, kente yayılan anason kokusu son buldu. 2004 yılında özelleştirilmesinin ardından 2017 yılında Manisa'ya taşınan Tekirdağ'ın meşhur rakı fabrikası ardında şehrin ortasında bir harabe, sökülen binlerce dönüm bağ ve terkedilmiş köyler bıraktı. Eski fabrika çalışanları ve çiftçiler özelleştirme sonrası yaşadıklarını DW Türkçe'ye anlattı.
Erdoğan'a #SosyalMedyamaDOKUNMA tepkisi. Ayasofya tartışması: "İlla ibadet edilecekse cumaları Cuma namazı kılınabilir, pazarları da Hristiyan ayini yapılabilir." VW'nin Türkiye'deki fabrika projesi iptal edildi. Almanya korona krizi gölgesinde AB koltuğunu devralıyor. "LGBTİ+ hakları insan haklarıdır."