F-16 satışında taslak teklif Türkiye'ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunda "taslak teklif ve kabul mektuplarının" bakanlığa ulaştığını açıkladı.

Açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda; 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır" denildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından tarafların ortak inceleme ve değerlendirmeler yapmak üzere bir araya geleceği ifade edildi. Ardından anlaşmanın nihayetlendirileceğini ve takvimin işlemeye başlayacağını aktaran Milli Savunma Bakanlığı kaynakları "Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacaktır. Üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifimiz ABD makamlarına iletilmiştir" açıklamasını yaptı.

İspanya'ya ait bir Eurofighter savaş uçağı Fotoğraf: Mindaugas Kulbis/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

"Almanya'nın olumlu yaklaşımı bekleniyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere ziyareti sırasında Eurofighter konusunun gündeme gelip gelmediğine dair de "Söz konusu ziyarette ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu ziyaretteki gündem başlıklarından biri de Eurofighter konusu olmuştur. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edilmektedir" açıklaması yapıldı.

Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan oluşan dörtlü konsorsiyum tarafından üretilen Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına Madrid ve Londra yeşil ışık yakarken, Berlin ve Roma'dan henüz onay çıkmadı.

DW / EC, JD

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