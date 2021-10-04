Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 19,58 oldu

Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon son 30 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2019 yılının Mart ayında TÜFE'de artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 olmuştu.

Yıllık artışta gıda ve alkolsüz içecekler zirvede

Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller oldu. Buna karşılık, yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu.

Eylül'de en fazla aylık artış eğitim grubunda

Ana harcama grupları itibarıyla Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,15 ile eğitim, yüzde 3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu. Aylık düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haberleşme ve yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Eğitim araç ve gereçleri zamdan etkilendi

Eylül 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 16,98 oldu

Çekirdek enflasyon olarak adlandırılan özel kapsamlı TÜFE göstergesine (C-Endeksi) göre, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,51, bir önceki yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 16,98 oldu.

Faiz indirimi olur mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, geçen ay yaptığı bir konuşmada Merkez Bankası’nın odağını çekirdek enflasyon göstergelerine çevirdiğini kaydetmişti. Kavcıoğlu’nun açıklamasının ardından 23 Eylül'de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı toplantısında yüzde 19 olan politika faizini yüzde 18’e indirmişti. Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından Türk Lirası'nda değer kayıpları hızlandı.

Çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 16,98 düzeyinde gerçekleşmesinin ardından 21 Ekim'de yapılacak PPK toplantısında bir faiz indirimi ihtimaline dair endişeler arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksinde yıllık yüzde 43,96 artış

Yurt içi üretici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,96 artış gösterdi.

DW / SSB, TY

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