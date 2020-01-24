 Evrensel ve BirGün Basın İlan Kurumu′na karşı | TÜRKİYE | DW | 05.02.2020

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TÜRKİYE

Evrensel ve BirGün Basın İlan Kurumu'na karşı

Basın İlan Kurumu'nun BirGün ve Evrensel’e ilan ve reklam vermeyi durdurması üzerine kampanya başlatıldı.

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Basın İlan Kurumu'nun BirGün ve Evrensel'e uyguladığı ilan ve reklam vermeyi durdurma uygulaması üzerine gazete yönetimleri ve okurlar harekete geçti.

Türkiye'de medya organlarına ilan ve reklam desteği sağlamakla yükümlü Basın İlan Kurumu'nun (BİK) Evrensel ve BirGün gazetelerine başlattığı ilan ve reklam ambargosunda altı ay geride kaldı. Ancak gazete yönetimlerinin, meslek örgütleri ve uluslararası kuruluşların "haksızlık ve hukuksuzluk son bulsun" çağrısı yanıt bulmadı.

Bunun üzerine Evrensel gazetesi "Bir oku, bir okut" ve BirGün gazetesi de "BirGün benim, BirGün bizim" sloganıyla okurlarıyla dayanışma kampanyası başlattı. Gazete yönetimleri Basın İlan Kurumu'na hukuksuz ceza uygulamasına son verilmesi çağrısı yapıyor.

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BirGün ve Evrensel gazeteleri, Basın İlan Kurumu’nun "Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması" ya da "haber başlıkları" gerekçesiyle iki gazeteye ilan ve reklam akışını durdurmasına tepki gösterdi. (11.12.2019)

BirGün kampanya başlattı

BirGün gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, Basın İlan Kurumu'nun Evrensel ile BirGün gazetesine eylül ayından bu yana ilanı kestiğini belirterek "Aslında hakkımız olan bizim vergilerimizle toplanan bir havuzdan bize kaynak aktarmıyor. İki gazeteye de uyguladığı, yazılar tamamen bir keyfi durum olduğunu ortaya döküyor. Politik bir durum" şeklinde konuştu.

Aydın, "Haberlerimizin dilini, haberlerimizi beğenmediğini açık açık ilan ediyor. Hiçbir gazeteden istemediği, talep etmediği yeni uygulamaları bizden istiyor ve her defasında bizim itirazlarımızı boşa çıkarıp yönetim kurulu kararıyla basın ilan hakkımızı vermiyor" ifadelerini kullandı.

Yaşar Aydın, basın ilan gelirinin gerçekten önemli olduğunu ve BİK'in bu tavrının gazetenin yayın hayatını doğrudan etkileyebilecek bir noktaya geldiğini söylüyor.

Cuma günü uluslararası kuruluşlar ve meslek örgütleriyle birlikte bir kez daha BİK ile görüşerek, yapılan işin hukuk dışı olduğunu belirteceklerini ve en kısa sürede bu sorunun çözülmesini isteyeceklerini söyleyen Aydın, BİK'in kararı ne olursa olsun BirGün gazetesinin yayın hayatına devam edeceğini belirtti.

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Gazeteciler basın kartının meslek örgütlerince verilmesini istiyor

"Bir oku, bir okut"

Basın İlan Kurumu'yla görüşmeye Evrensel gazetesi yönetimi de katılacak. Gazetenin Ankara Temsilcisi Birkan Bulut, ayakta kalmak ve okur desteğini artırmak için başlattıkları "Bir oku, bir okut" kampanyasının da hedef alındığını öne sürüyor.

Bulut, "Gazetemizin sesini kısmayı amaçlayan resmi ilan cezalarının bir an önce ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Gerçeklerin daha fazla duyulmasını engellemek, 25 yıl olduğu gibi, hiçbir saldırıya karşı yılmadan çalışacağımı söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Evrensel gibi BirGün gazetesi de okur desteğini hayati önemde görüyor. Gazete, Basın İlan Kurumu'yla görüşmenin hemen öncesinde, 3 Şubat'ta "BirGün benim, BirGün bizim" kampanyası başlattı. Kampanya 31 Mart'a kadar Türkiye'de ve yurtdışında çeşitli etkinliklerle sürdürülecek.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Gazeteciler basın kartının meslek örgütlerince verilmesini istiyor  

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