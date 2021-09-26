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Evlilik, evli olma durumu. İki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde bir araya gelmesini ifade eder.
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General Hafter'e bağlı güçler Türkiye'yle Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını reddetti. Kanalistanbul çalıştayına katılan uzmanlar, projenin risklerine dikkat çekiyor. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Türkiye’de medya bu noktaya nasıl geldi?. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere yönelik “evlenin” çağrısına gençler yanıt verdi: En temel kaygımız gelecek.
Türkiye’de 197 kadın örgütü, çocuk istismarı vakalarında faillere evlilik yoluyla af getirecek tasarının bir kez daha gündeme gelmesine tepki gösterdi. Kadınlar, "Bir kereden bir şey olmaz zihniyeti devam ediyor" dedi.