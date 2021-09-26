Af tartışması: "Evlilik yoluyla çocuk istismarına cezasızlık isteniyor"

Türkiye’de 197 kadın örgütü, çocuk istismarı vakalarında faillere evlilik yoluyla af getirecek tasarının bir kez daha gündeme gelmesine tepki gösterdi. Kadınlar, "Bir kereden bir şey olmaz zihniyeti devam ediyor" dedi.