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Evlilik

Evlilik, evli olma durumu. İki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde bir araya gelmesini ifade eder.

DW Türkçe'nin evlilik ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

An electoral poster showing a baby crying and reading in German: Children on demand? No to sperm donation and marriage for all is seen ahead of a nationwide votation on the marriage for all in Zweisimmen, Berner Oberland, on September 12, 2021. - While apartment-hunting with his partner 30 years ago, Thierry Delessert was repeatedly asked whether they were cousins, or gay. He knew the latter answer would automatically see their application thrown out. The 56-year-old historian still recalls his run-ins with suspicious real estate agents in Switzerland, where police in some places were still keeping registers of homosexuals. Three decades later, in a referendum on September 26, 2021, the wealthy Alpine nation looks set to allow same-sex couples to marry, and grant them the same rights as their heterosexual counterparts. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

İsviçre'de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasaya onay 26.09.2021

İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasayla ilgili düzenlenen referandum tamamlandı. Halkoylamasına katılanlarla seçim sonrası yapılan anketin ilk sonucuna göre yasaya onay çıktı.
An electoral poster showing a baby crying and reading in German: Children on demand? No to sperm donation and marriage for all is seen ahead of a nationwide votation on the marriage for all in Zweisimmen, Berner Oberland, on September 12, 2021. - While apartment-hunting with his partner 30 years ago, Thierry Delessert was repeatedly asked whether they were cousins, or gay. He knew the latter answer would automatically see their application thrown out. The 56-year-old historian still recalls his run-ins with suspicious real estate agents in Switzerland, where police in some places were still keeping registers of homosexuals. Three decades later, in a referendum on September 26, 2021, the wealthy Alpine nation looks set to allow same-sex couples to marry, and grant them the same rights as their heterosexual counterparts. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

İsviçre'de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasa için referandum 26.09.2021

İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için bugün referandum düzenleniyor. Hükümet ve parlamento ilgili yasa değişikliğini onaylamıştı.
Plenarsaal türkisches Parlament in Ankara Foto: Gülsen Solaker (DW Ankara)

Af tartışması: Çocuk istismarına "aileyi koruma" kılıfı 31.05.2021

Meclis'te bir kez daha gündeme gelen çocuk istismarcılarına af tartışmasına kadın hakları savunucuları tepkili. Kadın örgütleri, af teklifine karşı "tetikte olunması" gerektiği kanaatinde.
FILE In this June 7, 2014 file photo members of the public at the site of a mass grave for children who died in the Tuam mother and baby home, in Tuam, County Galway. Forensics experts say they have found a mass grave for young children at a former Catholic orphanage in Ireland where suspicions of unrecorded, unmarked burials have lingered for decades. (Niall Carson/PA via AP, File)

İrlanda'da dehşet: Katolik yurtlarında 9 bin bebek öldü 13.01.2021

İrlanda'da evlilik dışı 9 bin bebeğin Katolik Kilisesi yönetimi ve devletin denetimindeki yurtlarda öldüğü ortaya çıktı. Başbakan Martin, 1922-1998 yılları arasındaki olaylarla ilgili devlet adına özür diledi.
Zwangsheirat im Niger, 12jähriges Mädchen |

Pandemi zorla evlilikleri tetikliyor 01.10.2020

Çocuklara yardım örgütü Save the Children tarafından hazırlanan bir rapora göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle evlenmeye zorlanan kız çocuklarının sayısı, yıl sonunda dünya çapında 500 bin artacak.

DW Haber 07.08.2020 07.08.2020

Dolar, euro rekor kırarken vatandaş ne düşünüyor? Türkiye'de Beyrut'taki patlamanın benzeri bir risk var mı? Almanya-Türkiye arasındaki seyahatlerde yeni uygulamalar başladı. Odunpazarı Belediyesi'nden, evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi veriyor.
(170802) -- ATHENS, Aug. 2, 2017 -- Photo taken on Aug. 2, 2017 shows a board displaying family reunion during a protest outside the German embassy in central Athens, capital of Greece. Hundreds of refugees living in reception camps, hotels and rented apartments across Greece staged a symbolic peaceful demonstration here Wednesday against the slow pace of relocations to Germany for family reunification.) GREECE-ATHENS-REFUGEES-PROTEST MariosxLolos PUBLICATIONxNOTxINxCHN Athens Aug 2 2017 Photo Taken ON Aug 2 2017 Shows a Board displaying Family Reunion during a Protest outside The German Embassy in Central Athens Capital of Greece hundreds of Refugees Living in Reception Camps Hotels and rented Apartments across Greece staged a symbolic peaceful Demonstration Here Wednesday against The Slow Pace of Relocations to Germany for Family Reunification Greece Athens Refugees Protest MariosxLolos PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Almanya'da aile birleşimine pandemi darbesi 31.07.2020

Koronavirüs salgını aile birleşimini de zora soktu. Salgın döneminde Almanya’daki aile üyelerinin yanına yerleşilmesi için verilen aile birleşimi vizelerinde rekor düşüş yaşandı.
Boy (6-7) hugging mother before leaving for school, Laechelnder Junge (6-7) umarmt Mutter zum Abschied um zur Schule zu gehen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Almanya’da çocuklu aile sayısı azaldı 16.07.2020

Almanya’daki 18 yaş altı çocuğa sahip aile sayısı 20 yılda 1,1 milyon düşüş gösterdi. Çocuklu ailelerin yaklaşık yüzde 20'si bekar anne veya babadan oluşuyor. Evli çiftlerin sayısı da önemli oranda azaldı.
19.11.2016 ++++ A demonstrator holds a sign reading ''Enough, we don't want child brides'' in front of police officers to protest against child marriage in front of the Family and Social Policies Ministry in Ankara, on February 10, 2014. According to the Turkish Ministry of Interior, in the last three years nearly 135,000 persons below 18 years of age were married in the country, with 20 times more girls than boys. Last year alone the number of under-16 girls whose families applied to the courts to marry them reached 20,000. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Türkiye’de çocuk yaşta evlilik ve gebelikler azalıyor mu? 06.07.2020

TÜİK, Türkiye’de çocuk yaşta evlilikler ve ergen yaşta doğurganlığın azaldığını açıkladı. Ancak uzmanlara göre bu veriler gerçek tabloyu yansıtmıyor.

Bamberg, Deutschland 16. April 2020: Symbolbilder - Coronavirus - 16.04.2020 Annette Martin und Andre Feulner geben sich in der schwierigen Zeit das JA Wort / Coronavirus / Corona / Covid-19, heiraten, Hochzeit, Braut, Bräutigam, Braeutigam, Hochzeitsfeier, Feier, Masken, Schutz vor Ansteckung / Brautstrauss, Abstand, Liebe, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / | Verwendung weltweit

Türkiye'de maskeli düğün dönemi başlıyor 24.06.2020

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı, düğün törenlerinin korona kurallarını belirledi: Düğünlerde maske takılacak, gelin ve damat dışında kimse oynamayacak, tokalaşma olmayacak, toplu fotoğraf çekilmeyecek.

People take part in the Gay Pride Parade in San Jose, Costa Rica, on June 23, 2019. (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP) (Photo by EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images)

Kosta Rika’da eşcinsellerin evlenmesi yasalaştı 26.05.2020

Kosta Rika eşcinsellerin evlenmesini yasal hale getiren ilk Orta Amerika ülkesi oldu.

ILLUSTRATION: Schatten einer Hand einer erwachsenen Person und der Kopf eines Kindes an einer Wand eines Zimmers am 12.01.2014 in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Foto: Patrick Pleul

Türkiye’de yasalar çocukları istismara karşı koruyor mu? 22.05.2020

Türkiye’de çocukları hedef alan açıklamalar gündemde. Hak savunucularına göre bu durum, AKP’nin "erken yaşta evlilik düzenlemesi" gündeminin parçası. Mevcut yasalar ise çocukları istismara karşı yeterince koruyamıyor.

ILLUSTRATION - Ein Mann steckt am 18.12.2014 in Berlin seiner Braut den Ehering an den Finger. Foto: Andrea Warnecke | Verwendung weltweit

Türkiye'de evlenenler azalıyor boşanmalar artıyor 26.02.2020

TÜİK'in 2019 istatistiklerine göre Türkiye'de evliliklerdeki azalma ve boşanmalardaki artış eğilimi sürüyor, evlenme yaşı yükseliyor. Yabancı damatlarda Almanlar, yabancı gelinlerde Suriyeliler başı çekiyor.

DW Haber - 10.01.2020 10.01.2020

General Hafter'e bağlı güçler Türkiye'yle Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını reddetti. Kanalistanbul çalıştayına katılan uzmanlar, projenin risklerine dikkat çekiyor. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Türkiye’de medya bu noktaya nasıl geldi?. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere yönelik “evlenin” çağrısına gençler yanıt verdi: En temel kaygımız gelecek.

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Yorum: Evlenmezsek çarpılır mıyız? 10.01.2020

Cumhurbaşkanı’nın evlilikle ilgili sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu. “Evlilik çağındaki genç nüfusta 1 milyon 322 bin işsiz var. Söyledikleri hayat tarzına müdahale anlamına geliyor.” Banu Güven yazdı.
Gesetzentwurf für Kinder kommt ins türkische Parlament Schlagworte: Istanbul, Gesetzentwurf, Kinder Wo wurde das Bild aufgenommen?: Beyoglu/Istanbul Wann wurde das Bild aufgenommen? Januar 2020 Bildbeschreibung: Pressekonferenz

Af tartışması: "Evlilik yoluyla çocuk istismarına cezasızlık isteniyor" 06.01.2020

Türkiye’de 197 kadın örgütü, çocuk istismarı vakalarında faillere evlilik yoluyla af getirecek tasarının bir kez daha gündeme gelmesine tepki gösterdi. Kadınlar, "Bir kereden bir şey olmaz zihniyeti devam ediyor" dedi.
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