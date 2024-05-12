Eurovision'un kazananı İsviçre oldu

Eurovision şarkı yarışmasının bu yılki kazananı İsviçre adına yarışan rapçi Nemo oldu. 24 yaşındaki şarkıcının opera, rap ve rock melodilerini birleştiren "The Code" adlı şarkısı, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen finalde ülke jürilerinden en yüksek puanı ve halk oylamasından yeterli puanı alarak 591 puanla Hırvatistan'ı geride bıraktı.

Nemo, ödülünü alırken yaptığı zafer konuşmasında, "Umarım bu yarışma sözünü yerine getirir ve bu dünyadaki her bir insanın barış ve onurundan yana olmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

Nemo, "The Code"un "Ne bir erkek ne de bir kadın olduğumu fark etmemle başladığım yolculuğu anlatıyor" ifadelerini kullanmıştı. İsviçreli şarkıcı, "Kendimi bulmak benim için uzun ve çoğu zaman zor bir süreç oldu. Ancak hiçbir şey non-binary olduğumu fark ederek kazandığım özgürlük kadar iyi hissettirmiyor" diye konuştu.

Hırvatistan adına yarışan Baby Lasagna, gerçek adıyla Marko Purisic, Rim Tim Tagi Dim adlı parçasıyla yarışmada ikinci olurken, üçüncü sırada Ukrayna'yı temsil eden Alyona Alyona ve Jerry Heil, Terasa & Maria adlı şarkısıyla yer aldı.

İsrail yine ıslıklandı

Bu yılki yarışma, Gazze'de yükselen ölü sayısına rağmen askeri operasyonlarına devam eden İsrail'i boykot çağrılarına sahne oldu. Ülkeyi temsilen yarışmaya katılan 20 yaşındaki Eden Golan'ın performansı sırasında ıslıklamalar duyuldu. İsrail jürisi puanlarını açıklarken de seyirciden tepki sesleri yükseldi. Golan, diskalifiye çağrılarına rağmen yarışmayı beşinci sırada tamamladı.

Yarışmanın yapıldığı bölgede toplanan binlerce kişi İsrail'in katılımını protesto etti. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, Eurovision'un "müzikle birleşmek" sloganına atıfta bulunarak, "soykırımla birleşmek" ve "Eurovision saklanamazsın, soykırımı destekliyorsun" sloganları attı.

Hollandalı şarkıcı diskalifiye edilmişti

İsrail, boykot çağrılarına rağmen finallerdeki yerini alırken, dünkü yarışmaya saatler kala bir diskalifiye haberi geldi. Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın Perşembe geceki yarı final performansının ardından gerçekleşen bir olay sonrası yapım ekibindeki bir kadın çalışanın şikâyeti üzerine İsveç polisininin inceleme başlattığı belirtildi.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), "hukuki süreç devam ederken" Klein'ın yarışmasının "uygun" olmayacağını belirterek Hollandalı şarkıcıyı diskalifiye etti.

Yarışmanın düzenlendiği bölgede toplanan binlerce kişi İsrail'in yarışmada yer almasını protesto etti Fotoğraf: IDA MARIE ODGAARD/TT/AFP

Hollandalı sanatçı Klein, finalde "Europapa" adlı şarkısıyla yarışacaktı. Klein, yarışmanın favorileri arasında gösterilen bu şarkıyı 12 yaşındayken kanserden kaybettiği babasına atfetmişti. BBC'nin haberine göre, şu an 26 yaşında olan şarkıcı, çocukluğunda babasına bir gün Eurovision'da sahne alacağına dair söz vermişti.

Yarı finallerin ardından düzenlenen basın toplantısında İsrailli yarışmacı Eden Golan'ın yanında durmaktan rahatsız olduğu anlaşılan Klein'ın, sık sık yüzünü Hollanda bayrağıyla kapadığı görülmüştü.

DW,Reuters,AFP / SÖ,ET

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