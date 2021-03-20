 Eurovision seyircili düzenlenecek | AVRUPA | DW | 29.04.2021

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AVRUPA

Eurovision seyircili düzenlenecek

Hollanda Hükümeti’nin, Rotterdam kentinde düzenlenecek 65. Eurovision Şarkı Yarışması’na seyircilerin kabul edilmesine yeşil ışık yaktığı bildirildi.

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65. Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Hollanda, koronavirüs salgınına rağmen yarışmanın kapılarını seyirciye aralama kararı aldı.

Hollanda haber ajansı ANP’nin haberine göre 18-22 Mayıs tarihlerinde Rotterdam kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması seyircili yapılacak. Haberde, Hollanda Hükümeti'nin yarı final ve daha sonra finalin, seyircilerle düzenlenmesine izin verdiği belirtildi.

Organizatörler daha önce Hollanda'da Covid-19 vaka sayılarının yüksek olduğuna işaret etmiş, bu nedenle yarışmanın seyircili düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü açıklamıştı.

Geçen yıl ertelenmişti

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen şarkı yarışmasının bu sene daha önceki organizasyonlardan farklı olarak sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Hollanda Hükümeti, geçen haftalarda, televizyonlardan canlı yayınlanacak yarışmayı, seyircilerin katılımıyla düzenlemek istediklerini ancak değerlendirmelerin sürdüğünü duyurmuştu.

En fazla 3 bin 500 kişinin katılımına olanak tanıyacak formüller üzerinde durulduğu açıklanmıştı. Ayrıca yarı final ve finali izleyecek seyircilerden negatif test sonucunun talep edileceği bildirilmişti.

En son 2019 yılında İsrail’de düzenlenen şarkı yarışmasını Duncan Laurence seslendirdiği “Arcade” adlı parçayla kazanmış, Hollanda da 65. Eurovision Şarkı Yarışması’nı düzenleme hakkını elde etmişti.

Reuters/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Eurovision Şarkı Yarışması’nda bu yıl galibiyet İsrail’in oldu. Ülke, böylece son 20 yılda dördüncü zaferini kazandı.  

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