İsrail’in şarkı sözleri Eurovision’a takıldı

İsrail'in, 7-11 Mayıs tarihlerinde İsveç'te yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına katılacağı "Ekim Yağmuru" (October Rain) adlı şarkı, yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından incelemeye alındı.

EBU yaptığı açıklama ile İsrail'in şarkı sözlerinin "siyasi mesaj içerdiği" iddiası nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu, İsrail kamu yayın kuruluşu Kan ile "gizli" yürütülen görüşmelerin de sürdüğüne dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, "Bir şarkı, herhangi bir gerekçeyle kabul edilemez bulunduğunda, yarışma kurallarına uygun olarak yeni bir şarkı veya yeni şarkı sözleri sunma fırsatı verilir" bilgisi paylaşıldı.

Eurovision, kendisini siyasi olmayan bir yarışma olarak tanımlıyor ve bu kuralı ihlal ettiği düşünülen yarışmacıları diskalifiye edebiliyor.

Siyasi içerik iddiası

İsrail'in yarışmaya katılacağı şarkının sözleri basına sızmış, Hamas'ın 7 Ekim saldırısına atıf içerdiği gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı.

İsrail'in Hayom gazetesi, yarışmada şarkıcı Eden Golan tarafından seslendirilecek parçada "Nefes alacak hava kalmadı" ve "Hepsi iyi çocuklardı, her biri" gibi ifadelerin yer aldığını duyurmuş, bunun Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sırasında sığınaklara saklanan insanlara açık bir ima olduğuna dikkat çekmişti.

Yarışmada İsrail’i şarkıcı Eden Golan temsil edecek. Fotoğraf: Oleg Krasavin/Wikipedia

Haberde ayrıca şarkı sözlerinde "çiçeklere" de vurgu yapıldığı, bunun da savaşta ölenler için kullanılan askeri bir kod olduğu iddia edildi. İsrail'in kamu yayın kuruluşu Kan'dan bir yetkili, Reuters haber ajansına basına sızan şarkı sözlerinin doğru olduğunu teyit etti. Kan ayrıca EBU ile diyaloğun sürmekte olduğunu duyurdu.

İsrail'den tepki

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, İsrail'in şarkı nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmesi yönündeki bir kararın "skandal" olacağını savundu.

Şarkı sözlerinin siyasi olduğu iddiasını reddeden Zohar, şarkının "halkın ve ülkenin günümüzdeki duygularını yansıttığını" dile getirdi.

Her yıl düzenlenen Eurovision yarışmasını dört kez kazanan İsrail, yarışmanın popüler olduğu ülkelerden. Yarışma ayrıca ülkenin uluslararası alandaki konumunu da yansıtan bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Reuters/DA, BK

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