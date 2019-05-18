Eurovision Şarkı Yarışması’nı Hollanda kazandı

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen 64'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nı favoriler arasında gösterilen Hollanda kazandı. 25 yaşındaki Duncan Laurence "Arcade” adlı şarkısıyla 492 puan alarak birinci oldu.

Bugüne kadar beş kere Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Hollanda, Duncan Laurence’in en yüksek puanı alması ile 44 yıl aradan sonra ilk kez birinciliği elde etti.

26 ülkenin temsilcilerinin yarıştığı finalde, Hollanda ve İtalya arasında çekişme yaşandı. "Soldi” adlı şarkıyla Mahmood'un temsil ettiği İtalya 465 puan ile yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

Sergey Lazarev'in söylediği "Scream” adlı şarkı ise 369 puan alarak Rusya'ya üçüncülük getirdi.

Serhat Hacıpaşalıoğlu San Marino adına yarıştı

Yarışmaya San Marino adına katılan Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun seslendirdiği "Say Na Na Na” 81 puanla 20'inci sırada yer aldı. Almanya ise S!sters'in söylediği "Sister” ile 23'üncü oldu.

Madonna'dan siyasi mesaj

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın Eurovision Şarkı Yarışması finalinde sergilediği gösteri hayranlarında hayal kırıklığı yaratırken, verdiği siyasi mesajlar dikkati çekti. Gösteride Madonna'nın iki dansçısından biri sırtında İsrail diğeri ise sırtında Filistin bayrağı ile sahneye çıktı.

Madonna'nın gösterisinin bu bölümü İsrail'de sosyal medyanın yanı sıra Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından eleştirildi. Avrupa Yayın Birliği'nden "Gösterinin bu unsurunun provaların bir parçası olmadığı” belirtilerek, Eurovision Şarkı Yarışması'nın "siyasi olmadığı” vurgulandı.

Madonna ise Pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile gösteriyi savunarak, "Bütün dünyaya barış ve birlik mesajı verme fırsatı verildiği için müteşekkir” olduğunu dile getirdi.

İzlanda'yı temsilen yarışmayı katılan Hatari grubu üyeleri de daha önce siyasi mesaj vermeme konusunda yapılan uyarılara rağmen, Filistin yanlısı bir tavır sergiledi. Puanlama sırasında beklerken, üzerinde Filistin bayrağı bulunan flama açan grup üyeleri, izleyiciler tarafından yuhalandı.

Türkiye bu yıl da katılmadı

Türkiye ise bu yıl da Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmadı. Eurovision'daki puanlama sistemine itiraz eden Türkiye, bu itirazın kabul edilmemesi üzerine 2013 yılından beri Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor. Türkiye, 2011 yılında puanlama sisteminde yapılan değişiklik ile izleyici oylarının etkisinin yüzde 50'ye indirilmiş ve jürinin oylarının etkisinin de yüzde 50'ye çıkartılmış olmasını eleştiriyor. Daha önceki yıllarda birinci izleyici oyları ile belirleniyordu.

DW,dpa/JD,ET

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