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Eurovision Şarkı Yarışması, (Eurovision Song Contest), Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) her yıl düzenlediği şarkı yarışması. İlk kez 1956 yılından yapılmıştır. Kısaca Eurovision olarak da anılır.
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42 ülkenin yer aldığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki 2017 Eurovision Şarkı Yarışması için artık herşey hazır. Heyecan bu akşamki ilk yarı final ile başlıyor. Bir tek Kırım’ı ziyaret ettiği için yarışmadan çıkarılan Rus yarışmacı Yulia Samoylova eksik.