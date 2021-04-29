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Eurovision Şarkı Yarışması

Eurovision Şarkı Yarışması, (Eurovision Song Contest), Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) her yıl düzenlediği şarkı yarışması. İlk kez 1956 yılından yapılmıştır. Kısaca Eurovision olarak da anılır.

DW Türkçe'nin istifa ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ROTTERDAM - Presentatie van de Eurovisiesongfestival tram. De tram zal in de aanloop naar het Eurovisiesongfestival op 22 mei in Ahoy door Rotterdam rijden. ANP KIPPA REMKO DE WAAL *** ROTTERDAM Presentation of the Eurovision Song Contest tram The tram will pass through Rotterdam in the run-up to the Eurovision Song Contest on 22 May in Ahoy ANP KIPPA REMKO DE WAAL PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xHollandsexHoogtex/xxANPxKippax x429127994x

Eurovision seyircili düzenlenecek 29.04.2021

Hollanda Hükümeti’nin, Rotterdam kentinde düzenlenecek 65. Eurovision Şarkı Yarışması’na seyircilerin kabul edilmesine yeşil ışık yaktığı bildirildi.
Duncan Laurence of the Netherlands reacts after winning the 2019 Eurovision Song Contest in Tel Aviv, Israel May 19, 2019. REUTERS/Ronen Zvulun

Eurovision Şarkı Yarışması’nı Hollanda kazandı 19.05.2019

İsrail’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı Duncan Laurence’in söylediği “Arcade” adlı şarkı ile Hollanda kazandı. Madonna'nın gösterisinde dansçılardan birinin Filistin bayrağı ile sahneye çıkması dikkat çekti.

Iceland's Hatari rehearses ahead of the 64th edition of the Eurovision Song Contest in the Israeli coastal city of Tel Aviv on May 13, 2019. (Photo by Jack GUEZ / AFP) (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

Yorum: Eurovision Şarkı Yarışması eğlence mi siyaset mi? 18.05.2019

Bu akşam Tel Aviv’de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde boykot çağrıları ve siyasi tartışmalar gündeme geldi. DW’de Bernd Riegert, bu yarışmanın bir eğlence olarak kalması gerektiği görüşünü savunuyor.

Conchita Wurst representing Austria performs the song Rise Like A Phoenix after winning the Eurovision Song Contest 2014 Grand Final in Copenhagen, Denmark, on May 10, 2014. AFP PHOTO/JONATHAN NACKSTRAND (Photo credit should read JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images)

TRT Genel Müdürü'nden Eurovision'a Conchita Wurst tepkisi 05.08.2018

Türkiye'nin Eurovision'a katılmayı planlamadığını söyleyen TRT Genel Müdürü Eren, "Aynı anda hem erkeğim hem kadınım diyen birini çocukların seyrettiği bir zamanda canlı yayımlayamam" dedi.

Karikatur der Süddeutschen Zeitung zum Sieg Israels beim ESC 2018. Süddeutsche Zeitung vom 15.05.2018, Seite 4

Netanyahu karikatürü işinden etti 18.05.2018

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung, İsrail Başbakanı Netanyahu’yla ilgili karikatürü tepkilere neden olan çizerin görevine son verdi. İşten çıkarılan karikatürist ise antisemitist olduğu yönündeki eleştirileri reddetti.
12.05.2018 +++ 12.05.2018, Lissabon, Portugal: Netta singt Toy für Israel im Finale des 63. Eurovision Song Contest. Foto: Jörg Carstensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Eurovision’da zafer İsrail’in 13.05.2018

Eurovision Şarkı Yarışması’nda bu yıl galibiyet İsrail’in oldu. Ülke, böylece son 20 yılda dördüncü zaferini kazandı.

Eleni Foureira aus Zypern

Bahisçilerin Eurovision favorisi Kıbrıs 11.05.2018

Bahisçiler Eurovision Şarkı Yarışması'nın favorilerini açıkladı. Cumartesi günü düzenlenecek finalin favorisi Kıbrıs olurken, onu İsrail takip etti.

27.04.2018 Spanish singers who represent Spain for 2018 Eurovision Song Contest, Amaia Romero and Alfred GarcÃ­a, pose for the media prior to departing for Lisbon, in Madrid, Spain, 27 April 2018. Amaia and Alfred will participate in the 63 edition of the contest, which takes place the upcoming 12 May in Lthe Portuguese capital (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

İspanya'da Eurovision'a boykot çağrısı 10.05.2018

İspanya'da Eurovision tartışması yaşanıyor. Nedeni ülkeyi finallerde temsil edecek olan müzisyenlere olan tepki.

08.05.2017+++ WASHINGTON, USA - MAY 08: Turkish Justice Minister Bekir Bozdag (L) meets his U.S. counterpart Jeff Sessions (not seen) during an inter-delegation meeting held to discuss extradition and provisional arrest of Fetullah Gulen, the mastermind of last July's defeated coup in Turkey, on May 08, 2017 in Washington, D.C, United States. More than 230 people were martyred and nearly 2,200 people injured in the 15th of July 2016 coup attempt, which the Turkish government said was carried out by the Fetullah Terrorist Organization (FETO) led by U.S.-based preacher Fetullah Gulen. Turkish officials accuse U.S.-based Turkish citizen Fetullah Gulen plotting to overthrow the government of President Erdogan as the culmination of a long running campaign to infiltrate Turkish institutions including the military, the police and the judiciary. Yasin Ozturk / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bozdağ: Türkiye'de tweet attı diye tutuklanan yok 07.08.2017

Bekir Bozdağ, Türkiye'de cezaevlerinde salt gazetecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklu ve hükümlü kimsenin olmadığını söyledi. Bozdağ, "Türkiye'de tweet attı diye tutuklanan bir Allah'ın kulu var mı, yok" diye konuştu.
Mikrophon aus Kristall - Haupttrophäe des Eurovision Song Contest. Die Fotos dürfen auf der DW-Seiten Veröffentlicht werden. Copyright EBU/Thomas Hanses

Eurovision için geri sayım 13.05.2017

62. Eurovision Şarkı Yarışması bu akşam Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek. 26 ülkenin temsil edileceği yarışma TSİ 22:00'de başlayacak. Türkiye ve Rusya ise yarışmaya katılmayacak.

Eurovision Şarkı Yarışması'nda heyecan başlıyor 09.05.2017

42 ülkenin yer aldığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki 2017 Eurovision Şarkı Yarışması için artık herşey hazır. Heyecan bu akşamki ilk yarı final ile başlıyor. Bir tek Kırım’ı ziyaret ettiği için yarışmadan çıkarılan Rus yarışmacı Yulia Samoylova eksik.

Name: Eurovision Song Contest / Marketing Copyright: DW Vermerk: *** Nur für die Abteilungen Kundenservice/Auslandsmarketing/Vertrieb zu verwenden *** Stichworte: Kundenservice/ Marketing / ESC

Eurovision'un unutulmaz kostümleri 09.05.2017

Kiev’in ev sahipliği yaptığı 62. Eurovision Şarkı Yarışması’nda (ESC) “Amar Pelos Dois” adlı şarkısıyla Portekizli Salvador Sobral birinci oldu. Eurovision tarihinin unutulmaz isimleri ve kostümlerini derledik.

Jamala’ya ülkesinde coşkulu karşılama 16.05.2016

Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkesi Ukrayna adına birinciliği elde eden Jamala, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sevinç gösterileri ile karşılandı.
14.05.2016 +++ Jamala representing Ukraine with 1944 wins the Grand Final of the 61st annual Eurovision Song Contest (ESC) in Stockholm, Sweden, 14 May 2016. Photo: Britta Pedersen/dpa | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Jamala'nın zaferi yeni bir yarış başlattı 16.05.2016

Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukraynalı Jamala'nın kazanması Ukrayna'da yarışmanın gelecek yıl yapılacağı yerle ilgili bir tartışma başlattı. Rusya ise kararın siyasi olduğunu savunuyor.
Co-presidents of People's Democratic Party (HDP) Selahattin Demirtas (2nd R) and Figen Yuksekdag (3rd R) are seen at the Grand National Assembly of Turkey during the Turkish parliaments first session after elections in Ankara, Turkey, on June 23, 2015. Turkey's parliament on June 23 opened for a new session after elections in which the ruling Justice and Development Party (AKP) lost its overall majority, with political parties working to thrash out the first coalition government in over a decade. +++ (C) Getty Images/AFP/A. Altan

“AB HDP'lilerin bertaraf edilmesini engellemeli” 15.05.2016

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler ve Eurovision Şarkı Yarışması’nı Ukraynalı şarkıcı Jamala’nın kazanması Alman basınında öne çıkan yorum konuları arasında.
14.05.2016 +++ Jamala representing Ukraine with 1944 wins the Grand Final of the 61st annual Eurovision Song Contest (ESC) in Stockholm, Sweden, 14 May 2016. Photo: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

2016 Eurovision birincisi Ukrayna oldu 15.05.2016

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 61'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Ukrayna oldu.
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