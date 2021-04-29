Eurovision Şarkı Yarışması, (Eurovision Song Contest), Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) her yıl düzenlediği şarkı yarışması. İlk kez 1956 yılından yapılmıştır. Kısaca Eurovision olarak da anılır.

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