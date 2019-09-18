 Europol′den aşırı sağcı şiddet uyarısı | AVRUPA | DW | 24.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Europol'den aşırı sağcı şiddet uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı Europol tarafından hazırlanan bir rapor, aşırı sağ bağlantılı terör suçlarından tutuklanan kişilerin sayısında artış yaşandığını ortaya koydu.

default

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı Europol’un, üç basın kuruluşu tarafından edinilen raporunda, aşırı sağ bağlantılı terör suçlarından tutuklanan kişilerin sayısının arttığına dikkat  çekerek uyarılarda bulunuldu. Süddeutsche Zeitung'un yanı sıra, Alman kamu medya kurumları NDR ve WDR'in haberine göre aşırı sağ motivasyonla işlenen suçlarda büyük bir artış yaşandığı ifade edilerek, bu zihniyetteki kişi ve gruplarla mücadelede kurumlararası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi talep ediliyor.

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Finlandiya’nın talebi üzerine hazırlanan strateji raporunda, yaşanan bu aşırı artışın, "bir çok AB üyesi ülkede yaşanan şiddet olaylarında" kendini gösterdiği vurgulanıyor.

Aşırı sağ bağlantılı terör suçuna karıştığı için 2016 yılında 12 kişinin tutuklandığı, 2018’de ise bu rakamın 44’e yükseldiği belirtilen raporda, bu grupların silahlara ve patlayıcı maddelere olan ilgisinin de arttığı dile getiriliyor.

Güvenlik kurumlarına sızma girişimi

Raporda dikkat çeken bölümlerden biri de, aşırı sağcı grupların güvenlik kurumlarına sızma girişimlerine dair kullanılan ifadeler. Raporda, "Aşırı sağcı grupların üyeleri, bedensel yeteneklerini artırmak ve silahlı mücadele kabiliyetlerini geliştirmek için, ordu ve güvenlik kurumlarında görev yapan personeli kendileri için kazanmaya ve böylece, bu personelin gözetleme ve yakın dövüş becerilerinden faydalanmaya çalışmaktadır" ifadesine yer veriliyor. Ayrıca sağcı ve aşırı sağcı örgütlerin, toplumun genç ve eğitimli kesimleri tarafından da artan oranda kabul görmesinden endişe duyulduğu bildiriliyor.

Europol’un raporu, söz konusu aşırı sağcı örgütlerden bazılarının ülkelerarası örgütlenmeye gittiğini ortaya koyuyor. "Hammerskins", "Soldiers of Odin", Almanya’da yasaklı olan "Blood & Honour" ve "Combat 18" bu örgütlerden bazıları. Almanya’da çok sayıda eyaletin içişleri bakanı, "Combat 18"in de yasaklanması yönünde görüş bildirdi. Henüz bu konuda bir karar vermeyen Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in yakın zamanda aşırı sağ ile mücadele paketini açıklaması bekleniyor. 

Bilgi akışındaki sıkıntılar

Europol raporuna göre aşırı sağcı terör gruplarının başlıca hedefleri arasında, sığınmacılar,  Müslümanlar, siyasetçiler, sol cenahtan siyasi rakipler ve cinsel azınlıklar (LGBT) yer alıyor. Avrupa Polis Teşkilatı çok sayıda şiddet olayının bazı ülkeler tarafından terör olarak algılanmadığını ve ulusal yasalara göre, "aşırı faaliyetler" olarak değerlendirildiğini, dolayısıyla kendilerine bildirilmediğini belirtiyor. Durum böyle olduğu için de birçok olay istatistiklere de girmiyor. Rapor kamuya açık kaynaklardan elde edilen şiddet olaylarına dair bilgilerle, kurumlardan Europol'e ulaşan resmi veriler arasında büyük bir fark olduğuna da dikkat çekiyor. Buna göre Avrupa Polis Teşkilatı sonuç itibariyle Avrupa Birliği'ne üye ülkelerce bilinen bütün aşırı sağ ve sağcı terörist şiddet olaylarını kapsamlı biçimde içeren bir veri tabanına sahip değil.

DW / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Chemnitz'de aşırı sağcılar "göçmen avına" çıkmış

Almanya'nın Chemnitz kentinde aktif olan aşırı sağcılarla ilgili yürütülen soruşturmada, aşırı sağcıların organize bir şekilde "göçmen avına" çıktıkları tespit edildi. (27.08.2019)  

Almanya'da aşırı sağcıların "kara listeleri" endişe yaratıyor

Almanya'da aşırı sağcılar binlerce kişilik “kara listeler” hazırlıyor. İçişleri Bakanlığı somut bir tehlike olmadığı görüşünde. Ancak aşırı sağcı cinayet ve saldırılar nedeniyle mağdurlar ortada bırakılmış hissediyor. (17.08.2019)  

Europol: Uyuşturucu çeteleri Avrupa'yı tehdit ediyor

Avrupa Polis Teşkilatı Europol uyuşturucu suçlarının Avrupa için tehdit oluşturduğunu duyurdu. Uyuşturucu ticaretinden her yıl Avrupa'da on milyarlarca Euro kazanılıyor. (05.12.2018)  

Benzer içerik

Brüssel Flaggen EU Türkei Symbolbild Belgien

Karayel: AB teknik konuları siyasileştiriyor 18.09.2019

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Karayel, AB'nin Türkiye politikasında teknik konuları siyasileştirmemesi uyarısı yaptı. AKP'li vekil, Türkiye olarak yapıcı adımlar atmaya başladıklarını belirtti.

Deutschland Symbolbild BKA

Almanya'da güvenlik birimleri aşırı sağ ile daha etkin mücadele planlıyor 19.08.2019

Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) aşırı sağcı gruplarla daha etkin mücadele etmesi için yeniden yapılandırılması planlanıyor.

Rechte demonstrieren in Chemnitz

Reutlinger General Anzeiger: Aşırı sağ tehlikesi yeni ortaya çıkmadı 28.06.2019

Alman basınındaki yorum ve analizlerde, ülkede aşırı sağcı şiddetin artması, Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakim karşısına çıkması ve G20 Zirvesi öne çıkıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Symbolbild Razzia Festnahme (picture alliance/dpa/B. Roessler)

Türkiye İtalya'da bir Alman vatandaşını tutuklattı

Türkiye tarafından uluslararası yakalama kararı ile aranan bir Alman vatandaşı tatil için gittiği İtalya'da tutuklandı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  