Europol: Uyuşturucu çeteleri Avrupa'yı tehdit ediyor

Avrupa Polis Teşkilatı Europol Lahey'deki merkezinde perşembe günü uzmanlar düzeyinde uyuşturucu suçları konulu konferans düzenlenecek. Konferansta soruşturma işbirliğindeki yeni stratejiler ele alınacak.

Europol organize uyuşturucu suçlarının Avrupa'yı artan bir şekilde tehdit ettiğini duyurdu. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan Europol Genel Müdür Yardımcısı Wil van Gemert uyuşturucu üretim, arz ve ticaretinin giderek artacağını söyledi. Van Gemert Avrupa'daki en büyük "suç pazarının" uyuşturucu ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Europol'un tahminlerine göre Avrupa'daki 5 bine yakın suç örgütünün üçte biri uyuşturucu ticaretiyle milyarlar kazanıyor. Söz konusu örgütlerin yıllık cirosunun 24 milyar Euro'yu bulduğu tahmin ediliyor.

Avrupa Polis Teşkilatı organize suçlar, terörizm ve siber suçlar birimlerinin başkanı olan Wil van Gemert gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceğinden yola çıktıklarını ve bu yıl sadece Hollanda'da 19 milyar euroluk sentetik uyuşturucu satılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Uyuşturucu suçlarının her kolunda önemli artış kaydediliyor. Afganistan'daki eroin ve Kolombiya'daki kokain üretiminin her yıl yüzde 30 ile yüzde 40 oranları arasında arttığı belirtiliyor. Sentetik uyuşturucu üretimi de çift haneli oranlarda artıyor.

"Özel sektör polise yardımcı olmalı"

Europol Genel Müdür Yardımcısı van Gemert uyuşturucunun küçümsenmemesi gerektiğini ve Avrupa'da her yıl 9 bin can alan uyuşturucuyu "partilerde yutulan hap olarak" algılamanın hata olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun tahripkâr etkileri günlük hayatta da kendini gösteriyor. Belediye başkanları baskıya maruz kalıyor, yerel idareler zayıflatılıyor. Zehirli kimyevi atıklar meskûn alanlara atılıyor, silahlı saldırılar artıyor.

Terör tehlikesi ve insan ticareti ile mücadele nedeniyle uyuşturucu suçlarıyla mücadele son yıllarda geri planda kalmıştı. Avrupa Polis Teşkilatı uyuşturucu suçlarının kovuşturulmasına daha fazla ağırlık verilmesini talep ediyor.

Europol Genel Müdür Yardımcısı van Gemert uyuşturucu ile mücadelede sadece mali desteğin arttırılmasının yeterli olmayacağını ve resmi makamlarla özel sektör arasındaki işbirliğine de önem verilmesi gerektiğini söyledi. Europol bankaların yardımıyla uyuşturucu ticaretindeki "büyük balıkların" izini sürmenin kolaylaşacağı görüşünde. Avrupa Polis Teşkilatı aynı zamanda uyuşturucudan elde edilen paranın çok azına el konabildiğini ve Avrupa'daki 110 milyar euroluk uyuşturucu cirosunun sadece yüzde birine el konulabildiğini açıkladı.

DW, dpa/AG, HT

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