Europol raporunda "Türk vatandaşları" detayı

Avrupa Birliği'nin (AB) polis teşkilatı Europol, Avrupa'daki suç örgütlerinin karakteristik özelliklerini analiz ettiği bir rapor yayımladı.

İlk kez bu derinlikte bir çalışma yayımlayan Europol'ün 51 sayfalık raporunda, uyuşturucu kaçakçılığından insan ticaretine kadar birçok suç alanında faaliyet gösteren 821 örgütün iç yapılarına dair kapsamlı bir tablo ortaya koyuldu.

Lahey merkezli teşkilatın yayımladığı "AB'deki en tehlikeli suç şebekelerinin deşifresi" başlıklı raporda, Avrupa'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurduğu ya da yer aldığı suç örgütlerine de değinildi. Türk vatandaşlarının genellikle Belçikalı, Hollandalı ve Alman suçlularla birlikte, bu suç şebekelerinin merkezinde yer aldığı belirtildi. Bu şebekelerin de ağırlıklı olarak kokain ve esrar ticareti gibi uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklama faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu suç örgütlerinin faaliyette bulunduğu ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya, İsviçre, İsveç, Kolombiya ve Ekvador da sayıldı.

Europol raporunda, esrar ticaretine yönelik şebekelerde en fazla Arnavut, Belçikalı, Hollandalı, Alman, İspanyol ve Türklerin yer aldığı bildirildi. Birden fazla uyuşturucu türünün kaçakçılığına yönelik şebekelerde ise Hollandalı, Fransız, Alman, İspanyol ve Türklerin ön plana çıktığı belirtildi.

"Decoding the EU's most threatening criminal networks" (AB'deki en tehlikeli suç şebekelerinin deşifresi) başlıklı Europol raporunun bulguları Brüksel'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna sunuldu. Fotoğraf: Virginia Mayo/AP/picture alliance

Göçmen kaçakçılığı

Raporda, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde yer alanların ise ağırlıklı olarak Irak, Moldova, Romanya, Suriye, Türkiye ve Ukrayna vatandaşı olduğu ifade edildi. Faaliyet gösterilen ülkeler arasındaysa Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Türkiye ve Ukrayna'nın ilk sıralarda olduğu aktarıldı.

Europol, en tehlikeli suç örgütlerinin yüzde 68'inin hem AB içinde hem de AB dışında faaliyetlerde bulunduğunu ve varlık gösterdiğini belirtti. En fazla faaliyetin görüldüğü AB dışı ülkelerin Arnavutluk, Brezilya, Kolombiya, İsviçre, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Birleşik Krallık olduğu aktarıldı.

Raporda, en tehlikeli suç örgütlerinin yüzde 6'sının AB dışından komuta edildiğinie de yer verildi. Bu bağlamda BAE'nin ön plana çıktığı, bu ülkeyi Türkiye ve Birleşik Krallık'ın izlediği kaydedildi.

Raporda, AB dışındaki tek bir ülkenin vatandaşlarından oluşan suç şebekelerinin ise genelde Arnavutluk, Bosna-Hersek, Çin, Gürcistan, İzlanda, Nijerya, Sırbistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Ukrayna kökenli olduğu belirtildi.

Europol teşkilatının merkezi, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunuyor. Fotoğraf: IMAGO/Pond5 Images

Dolandırıcılık ve silah kaçakçılığı

Europol, dolandırıcılığı en tehlikeli suç şebekelerinin en yaygın ikinci faaliyeti olarak tanımladı.

Rapora göre, özellikle yatırım ve romantik ilişki dolandırıcılığı gibi suçlara karışan bu şebekelerin faaliyet gösterdiği ülkelerin başında Belçika, Almanya, Hollanda, Polonya ve Portekiz geliyor. Genellikle yaşlı insanların kurban olarak seçildiği bu dolandırıcılık tiplerinde önemli rol oynayan çağrı merkezlerinin ise çoğunlukla Hindistan, İsrail, Türkiye ve Birleşik Krallık'ta kurulduğu belirtildi.

Rapora göre Türkiye, AB'de son dönemde artan "orijinal olmayan, taklit silah" kaçakçılığında da ön plana çıkıyor. Europol, bu silahların genellikle Türkiye'de üretildiğine ve Türk suç şebekelerince AB ülkelerine sokulduğuna inanıldığını belirtti.

DW/CÖ,BK

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