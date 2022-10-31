Euro Bölgesi'nde rekor enflasyon: Yüzde 10,7

Eurostat Ekim ayı enflasyon verilerine göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 10,7 ile rekor tazeledi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor tazeledi. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre, euro kullanan on ülkede tüketici fiyatlarındaki artış Ekim ayında yüzde 10,7'ye ulaştı. Enerji krizi yaşayan Euro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu eylülde yüzde 9,9 ile rekor kırmıştı. Enerji fiyatlarındaki artış ise Ekim ayında yüzde 41,9 olarak kaydedildi.

Enerji fiyatları enflasyonu artırmaya devam ederken, gıda ve ithal ürünler de fiyatları büyük oranda yukarıya çekti, hizmet sektörünün payı ise bu ay küçük kaldı.

İşleme tabi tutulmamış gıda ve enerji fiyatlarındaki artış yüzde 6'dan yüzde 6,4'e yükseldi. Alkol ve tütün ürünlerini hesaba katmadan hesaplanan enflasyon ise yüzde 5 civarında.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), geçtiğimiz üç ay içerisinde faiz oranını 200 baz puan artırdı. AMB, ekonomide resesyon endişelerine rağmen geçtiğimiz hafta politika faizini 75 baz puan daha artırmıştı. Banka, enflasyonla mücadele için artışların süreceği sinyali vermişti. Üç temel politika faizinden en önemlisi olarak görülen ve bankaların AMB'den çektikleri kredilere uygulanan ana refinansman oranı yüzde 2'ye, mevduat faiz oranı yüzde 1,50'ye ve marjinal fonlama faizi yüzde 2,25'e yükseltilmişti.

Ekonomistler, 2023’ün ilk çeyreğinin sonuna kadar ekonomik durgunluğun devam etmesini bekliyor. Hâlâ yüksek seviyelerde seyreden gaz fiyatlarının yaz aylarında görülen seviyelerin altına inmesi, Avrupa’nn Rus gazının kesilmesinin etkilerini sanılandan daha iyi baş edeceği konusunda umutları artırdı.

AMB’nin bir sonraki toplantısı 15 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

rtrs, AFP / AI, BÖ