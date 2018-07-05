 Euro Bölgesi′nde işsizlik 10 yılın en düşük seviyesinde | EKONOMİ | DW | 31.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Euro Bölgesi'nde işsizlik 10 yılın en düşük seviyesinde

Eurostat'ın açıkladığı Eylül verilerine göre 19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak ölçülürken, genç işsizliği yüzde 16,8’e yükseldi. Enflasyon oranı ise son altı yılın zirvesinde.

default

Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde işsizliğin Kasım 2008'den bu yana en düşük seviyede olduğu açıklandı.

AB'nin istatistik kurumu Eurostat tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Eylül ayında Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak ölçüldü. AB genelinde ise aynı aydaki işsizlik oranı yüzde 6,7 oldu.

Euro Bölgesi'nde Ağustos ayında yüzde 16,6 olarak ölçülen genç işsizliği oranı ise Eylül ayında yüzde 16,8'e yükseldi. Eylül ayında Euro Bölgesi'nin tamamında toplam 13,2 milyon kişinin iş aradığı belirtildi. Söz konusu oran ve sayı Ağustos ayında da aynı seviyedeydi.

AB üyesi 28 ülke arasında aynı zaman diliminde en düşük işsizlik oranına yüzde 2,3 ile Çekya sahip olurken, Almanya ve Polonya yüzde 3,4'erlik oranla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. En yüksek işsizlik oranı listesindeyse İspanya yüzde 14,9'luk oranla başı çekti. İşsizliğin Temmuz ayında yüzde 19 olarak ölçüldüğü Yunanistan ile ilgili daha güncel bir veri mevcut değil.

Son altı yılın en yüksek enflasyon oranı

Eurostat'ın aktardığı verilere göre, Ekim ayında Euro Bölgesi'ndeki enflasyon oranı ise yüzde 2,2'ye yükseldi. Söz konusu rakam, yaklaşık altı yıldır ölçülen en yüksek enflasyon oranı oldu. Eylül ayındaki oran yüzde 2,1 idi. Avrupa Merkez Bankası, yıllık enflasyon hedefini yüzde 2'nin altı olarak belirlemişti.

Enerji fiyatlarının yüzde 10,6 oranında yükseldiği kaydedildi. Enerji, gıda, tütün ve alkol bileşenleri hesaplamadan hariç tutulduğundaki enflasyon oranı yüzde 1,1 dolayında seyretti.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Avrupa Merkez Bankası Haziran ayında, üç yıl önce ekonomik büyüme ve enflasyonu hızlandırmak amacıyla uygulamaya konan enerji teşvik planının yıl sonuna kadar devre dışı bırakılacağını açıklamıştı. Söz konusu plan Avrupa'nın mali kriz içerisinde bulunduğu dönemde yürürlüğe konmuştu.

dpa,AP/BÜ,

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Christine Lagarde, Präsidentin des Internationalen Währungsfonds, in Äthiopien

IMF: Risklere rağmen Alman ekonomisi sağlıklı 05.07.2018

Almanya’nın devlet bütçesi fazla veriyor, borç stoku ve işsizlik azalıyor. Ancak IMF, Almanya'da ekonomik gelişmenin riskler barındırdığına da dikkat çekiyor.

Luxemburg EU Finanzministertreffen über das Ende des Hilfsprogramm für Griechenland

Yorum: Yunanistan nihayet başardı 22.06.2018

Yunanlar uzun süre boyunca borç kriziyle mücadele etti ve gelecekte de etmeye devam edecekler. Bernd Riegert, kurtarma programının sona ermesinin AB için olumlu bir gelişme olduğu görüşünde.

USA trump und Erdogan Treffen in New York

Selçuki: Trump AB ile Türkiye'yi yakınlaştırdı 17.08.2018

ABD ile yaşanan krizi DW Türkçe'ye değerlendiren EDAM Yönetim Kurulu üyesi Can Selçuki, ABD Başkanı Donald Trump "çok zor bir işi becererek Türkiye ile AB'yi yakınlaştırdı" diyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild: Frankreich, Dijon: Betrüger lebte als Schlossherr in Frankreich (picture-alliance/J. Kalaene)

Milyarderler servetlerine servet kattı

Dünyada milyarderlerin toplam serveti 2017'de yüzde 19 arttı. En çok yeni milyarder çıkaran ülke ise Çin oldu. Çin bir yılda haftada iki milyarder yarattı.  

FOTO-GALERİ

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Merkel'in yerine kim geçecek?

Merkel CDU liderliğini bırakıyor. Başbakan adayı da olmayacak. Yerine geçmek isteyense çok sayıda isim bulunuyor. 