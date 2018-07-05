Euro Bölgesi'nde işsizlik 10 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde işsizliğin Kasım 2008'den bu yana en düşük seviyede olduğu açıklandı.

AB'nin istatistik kurumu Eurostat tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Eylül ayında Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak ölçüldü. AB genelinde ise aynı aydaki işsizlik oranı yüzde 6,7 oldu.

Euro Bölgesi'nde Ağustos ayında yüzde 16,6 olarak ölçülen genç işsizliği oranı ise Eylül ayında yüzde 16,8'e yükseldi. Eylül ayında Euro Bölgesi'nin tamamında toplam 13,2 milyon kişinin iş aradığı belirtildi. Söz konusu oran ve sayı Ağustos ayında da aynı seviyedeydi.

AB üyesi 28 ülke arasında aynı zaman diliminde en düşük işsizlik oranına yüzde 2,3 ile Çekya sahip olurken, Almanya ve Polonya yüzde 3,4'erlik oranla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. En yüksek işsizlik oranı listesindeyse İspanya yüzde 14,9'luk oranla başı çekti. İşsizliğin Temmuz ayında yüzde 19 olarak ölçüldüğü Yunanistan ile ilgili daha güncel bir veri mevcut değil.

Son altı yılın en yüksek enflasyon oranı

Eurostat'ın aktardığı verilere göre, Ekim ayında Euro Bölgesi'ndeki enflasyon oranı ise yüzde 2,2'ye yükseldi. Söz konusu rakam, yaklaşık altı yıldır ölçülen en yüksek enflasyon oranı oldu. Eylül ayındaki oran yüzde 2,1 idi. Avrupa Merkez Bankası, yıllık enflasyon hedefini yüzde 2'nin altı olarak belirlemişti.

Enerji fiyatlarının yüzde 10,6 oranında yükseldiği kaydedildi. Enerji, gıda, tütün ve alkol bileşenleri hesaplamadan hariç tutulduğundaki enflasyon oranı yüzde 1,1 dolayında seyretti.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Avrupa Merkez Bankası Haziran ayında, üç yıl önce ekonomik büyüme ve enflasyonu hızlandırmak amacıyla uygulamaya konan enerji teşvik planının yıl sonuna kadar devre dışı bırakılacağını açıklamıştı. Söz konusu plan Avrupa'nın mali kriz içerisinde bulunduğu dönemde yürürlüğe konmuştu.

dpa,AP/BÜ,CÖ

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